Почувствуй себя архитектором стадионов ЧМ-2018: собери 3D пазлы-макеты

3D пазлы-макеты стадионов, на которых проходили матчи чемпионата мира по футболу в России 2018 – это уникальный продукт. Он является одновременно и точной копией спортивного объекта, и занимательным конструктором для игры и памятным сувениром болельщику.

ООО «Смарт» выпустила оригинальные сувениры – трехмерные паззлы всех стадионов турнира. Простые, но эффектные, они вызывают большой интерес даже у профессионалов.

Компания «Смарт» предлагает футбольные сувениры и хоккейные наклейки

В коллекции есть все 12 стадионов в двух форматах

В большом и малом формате, на разный вкус и кошелек. Тем, кто захочет приобрести маленький сувенир, которые будет служить ему напоминанием о посещении стадиона или города-организатора – подойдет малый формат.

Те же, кто готов потратить несколько часов на сборку пазла-стадиона, но за то иметь максимально приближенную к настоящему объекту копию – нужно выбирать большой формат.

Пазлы-стадионы легки в сборке, производятся из высококачественного пенокартона, имеют понятную инструкцию по сборке и красивую подарочную коробку, которую не стыдно подарить друзьям, положить ребенку под елку, поощрить болельщиков любимой команды, разыграть между зрителей стадиона, подарить VIP-гостям на трибунах, презентовать партнерам по бизнесу и т.д.

ООО «Смарт» постоянно участвует в международных и российских специализированных выставках и конференциях. Имеет опыт продвижения на российский рынок брендов и обладает правами на популярные мировые лицензии.

Фото: ООО «Смарт»

Источники: ООО «Смарт»

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