ПФК «Арсенал» получит премию «Лига Fair Play»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ и генеральный партнер Российской Премьер-Лиги — букмекерская компания «Лига Ставок» определили очередного лауреата премии «Лига Fair Play». Обладателем почетной награды стал футбольный клуб «Арсенал».

Красно-желтые продемонстрировали самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам октября 2018 года. Торжественная церемония награждения команды состоится 9 ноября перед началом домашнего матча «Арсенала» с «Анжи».

Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели FairPlay. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе FairPlay осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Напомним, премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков. Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-лиги, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2018/2019. Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте ligafairplay.ru

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