Открылся детский хоккейный турнир Кубок «ЕвроХима»-2018

На арене ледового дворца «Юбилейный» в городе Новомосковске прошло торжественное открытие крупнейшего детского турнира по хоккею Кубок «ЕвроХима»-2018. С 2011 года в нем приняли участие более 2300 спортсменов в возрасте до 12 лет.

На церемонии присутствовали Глава администрации муниципального образования город Новомосковск Вадим Жерздев, Председатель Комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, исполнительный директор «НАК «Азот» Александр Савенков, многократный чемпион мира, знаменитый хоккеист Борис Михайлов, а также жители и гости Новомосковска.

В своей приветственной речи Вадим Жерздев сердечно поприветствовал юных участников и гостей города, и поздравил всех с 88-летием города Новомсковска: «Наш город уже в шестой раз принимаетмеждународныйтурнир на Кубок«ЕвроХима». И сегодня мы можем смело сказать, что это детский чемпионат мира!» В завершении своей речи он пожелал ребятам хорошей, бескомпромиссной игры.

Илья Ковальчук поддержал участников Международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup-2018

Многие из юных игроков, самым старшим из которых 12 лет, впервые принимают участие в состязаниях такого уровня. Достаточно сказать, что на трибунах за ребят болеет легенда советского хоккея, 8-кратный чемпион мира Борис Михайлов:

В 2018 году этому классному турниру исполняется шесть лет. Турнир давно вышел за рамкиРоссии и стал международным. Здесь общается самая интересная, перспективная молодежь нашего поколения и мне выпала большая честь поздравить всех участников с очередным открытием турнира, пожелать каждой команде победы, и сказать такие слова: «Да здравствует хоккей, вперед к победе!»

Кроме того, в адрес турнира поступило приветствие от Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Приветствие опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В своем приветствии глава внешнеполитического ведомства отметил, что «за пять лет существования турнир по праву утвердился в качестве настоящего праздника хоккея, собирающего в Новомосковске команды юных спортсменов из регионов России и многих зарубежных стран. Число его участников последовательно увеличивается – Кубок неофициально называют «детским хоккейным чемпионатом мира».

Убежден, — подчеркнул Сергей Лавров, — что нынешний турнир пройдет в дружественной атмосфере, при полном уважении общепризнанного принципа «честной игры», будет способствовать новым знакомствам и полезным контактам, а, в конечном итоге, — упрочению доверия и взаимопонимания между народами».

В этом году между собой сразятся команды из девяти стран (Россия, Казахстан, Германия, США, Финляндия, Швейцария, Бельгия, Литва, Эстония). Турнир посетят именитые спортсмены, представители Министерства спорта РФ, Администрации Тульской области, МИД России. Игры будут проходить на двух аренах с 26 по 29 мая, 2018 года. В торжественной церемонии закрытия турнира и товарищеском матче примут участие легендарные отечественные хоккеисты и почетные гости.

Впервые турнир на призы минерально-химической компании «ЕвроХим» состоялся в марте 2013 года, тогда в состязаниях принимали участие всего 4 команды. Сейчас турнир расширил географию участников и стал важной ступенью в укреплении дружеских международных отношений.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» является информационным партнером турнира. Более подробную информацию о турнире можно получить на сайте eurochemhockey.com.

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