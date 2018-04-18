Определены победители российского этапа турнира KIA Champ 2018

В Москве, на стадионе «Локомотив», успешно прошел российский отборочный этап шестого международного турнира по мини-футболу среди любителей – KIA Champ 2018. В борьбу за призы и право продолжить борьбу в международном финале вступило 16 команд, представляющих города России, в которых состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup – Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.

Победителем турнира стала команда «Лебо», второе место завоевали спортсмены из «Атлас» (Москва), а бронзовые награды достались команде «Кайзер» (Москва). Победитель получил право представлять Россию в финальной, международной части турнира, которая пройдет в Москве с 29 июня по 2 июля 2018 года. Им предстоит встретиться с соперниками из других 15 стран.

Международный любительский турнир по мини-футболу KIA Champ проходит в России второй раз. В этом году это особое событие. Ведь турнир проводится за два месяца до Чемпионата Мира по футболу FIFA, который впервые в истории состоится в России.

14-15 апреля на поле стадиона «Локомотив» вышли более 90 игроков. За ходом матчей следили профессиональные арбитры, а правила соответствовали международным требованиям, предъявляемым к профессиональным турнирам по мини-футболу. В борьбе за третье место «Открытая лига» из Санкт-Петербурга уступила команде «Кайзер» со счетом 4:2. В финале российского этапа турнира сразились 2 сильнейшие команды — «Атлас» (Москва) и «Лебо» (Московская область, Люберцы). Матч за первое место закончился с результатом 4:1 в пользу «Лебо». Таким образом, победитель российского этапа «Лебо» обеспечил себе право участвовать в международной части турнира KIA Champ.

На церемонии торжественного закрытия турнира Президент KIA Motors Rus, Чжон Вон Чжон, отметил:

Этот любительский турнир, который известен как KIA Champ into the Arena, является одной из наших ключевых активностей, посвященных Чемпионату Мира. И я хотел бы поблагодарить всех участников за то, что разделили с нами страсть к футболу, которая с нашей стороны проявляется как долгосрочное спонсорство. От лица KIA Motors Rus я поздравляю команду победителей и желаю вам достойно представить Россию на международном этапе KIA Champ into the Arena 2018»

Источник: Официальный сайт KIA

Фото: КIA

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