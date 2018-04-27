OPPO презентовала в России новый смартфон F7 на базе искусственного интеллекта

Компания OPPO официально представила свой новый смартфон OPPO F7, который поступил в продажу в России. Модель стала развитием линейки F, Селфи Эксперт. В F7 применена усовершенствованная AI-технология для создания селфи снимков, а также внедрено множество функциональных фишек на базе искусственного интеллекта.

С умной технологией AI SelfieTune 2.0 смартфон F7 станет вашим персональным стилистом

В сочетании с полноэкранным форматом дисплея и усовершенствованным режимом многозадачности, опыт пользования смартфоном выходит на принципиально новый уровень. Модель F7 будет доступна в розничных магазинах сетей МВидео, Мегафон, Связной, а также фирменном онлайн магазине OPPO. Первые покупатели F7 получат в подарок портативную Bluetooth-колонку . Цена устройства составит 22 990 рублей.

Для создания передовой продукции, OPPO активно инвестирует не только в собственный R&D, но и в партнерства с лидерами индустрии. Мы прилагаем много усилий для того, чтобы наши клиенты получали только самые лучшие девайсы. Мы искренне надеемся, что инновационные технологии и высочайшее качество нового OPPO F7 будут по достоинству оценены российским потребителем», – прокомментировал запуск Винсент Лиу, вице президент OPPO в России.

OPPO F7 исполнен в новом стильном дизайне, каждая деталь которого тщательно выверена. Пользователям будут доступны три варианта расцветки смартфона – «Красное Солнце», «Серебристое Сияние» и специальная версия «Черная Звезда», чтобы каждый нашел для себя вариант, максимально соответствующий внутреннему мироощущению.

OPPO — это бренд камерофонов, который любят молодые люди по всему миру. В течение последних 10 лет компания уделяла большое внимание производству камерофонов, в то же время внедряя новые прорывные технологии в сфере мобильной фотографии. OPPO начала эру технологии SelfieTune, и стала первым брендом запустившим смартфоны с 5 Мп и 16 Мп фронтальными камерами. OPPO также стала первым брендом, представившим автоматическую поворотную камеру, функцию Ultra HD и двойную камеру, оснащенную пятикратным зумом. F серия линейки Селфи Эксперт, запущенная в 2016 году, задала тренд селфи в индустрии смартфонов.

Источник: OPPO

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