ООО «Смарт» представляет новинку сувениры 3D пазлы с символиков ФК «Спартак»

3D пазл изготовлены из пенокартона. Пазл сочетает в себе конструктор, подарок и предмет коллекционирования. Он прост в сборке: собирается без ножниц, клея и дополнительных инструментов. К пазлу прилагается понятная инструкция. Пазлы являются также памятными сувенирами для болельщиков ФК «Спартак».

Компания «Смарт» предлагает футбольные сувениры и хоккейные наклейки

«Спартак»- российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР и 10-кратный чемпион России! 10-кратный обладатель Кубка СССР и 3-кратный обладатель Кубка России!

В серии представлены также сувениры в виде футбольной бутсы, часов, футбольного мяча, фоторамки, автобуса «Спартак» и конечно же стадиона «Спартак».

Пазл стадион «Спартак» представляет точную копию настоящего стадиона, который является домашней ареной футбольного клуба «Спартак» (Москва).

Почувствуй себя архитектором стадионов ЧМ-2018: собери 3D пазлы-макеты

ООО «Смарт» работает на российском рынке 15 лет и является многолетним членом Национальной Ассоциации Игрушечников России (НАИР) и Ассоциации Предприятий Индустрии Детских Товаров (АИДТ).

Фото: ООО «Смарт»

Источники: ООО «Смарт»

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