Официальный дилер BMW Адванс-Авто презентовал новые модели BMW

Более 150 гостей посетили презентацию Адванс-Авто. У каждого была возможность изучить новинки и проникнуться их неподдельной красотой и величием, из которых они буквально сотканы – начиная от истории до дизайна.

Презентация началась с неординарного арт-перформанса в стиле realtime от Члена Cоюза художников Артема Колпакова. Он создал картину в стиле абстракционизма на тему современного BMW и его индивидуального характера.

«Поклонники марки BMW – очень разносторонние люди, среди их увлечений: путешествия и горные лыжи, рыбалка, футбол и теннис, боевые искусства и музыка, кино и выставки. Они любят проводить время с семьей и друзьями, не прочь попробовать себя в экстремальных путешествиях – словом, очень яркие личности, удивить которых – трудно. Наша задача – найти путь к их сердцу через нестандартные и оригинальные мероприятия, выделяющие их как ярких индивидуальностей, подчеркивающие их статус и самоощущения, ведь люксовые модели BMW – именно такие. Судя по количеству пришедших гостей и теплым словам в наш адрес, нам удалось порадовать ценителей марки и дать им новый ориентир при очередной смене авто», – отметил Алексей Гопкало, генеральный директор BMW Адванс-Авто.

Поклонники баварской марки отметили новый эталон роскоши BMW X7: впечатляющий экстерьер, внушительные габариты, интеллектуальную систему полного привода xDrive, роскошь внутреннего пространства с высоким качеством отделки, разнообразие декора и технических инновационных решений, а также традиционный комфорт для пассажиров, в том числе и третьего ряда сидений. Новый BMW X7 доступен по цене от 5 930 000 рублей Обновленный кузов BMW X7 характеризуется габаритами 2218х5151 мм. В список базового оборудования входят современная и интуитивно понятная концепция кокпита, ассистенты вождения и парковки с функцией помощи при движении задним ходом: обширный ассортимент функций и систем помощи водителю в сочетании с инновационным пакетом BMW Personal CoPilot. BMW X 7 имеет бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. Разгон до 100 км/ч за 6,1 секунды, максимальная скорость до 245 км/ч.

BMW 7 серии – люксовый седан. Номинальная мощность 2,0-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя – 249 л.с. В базовую комплектацию входит управляемая с помощью голоса операционная система BMW 0.7, ассистент вождения Professional и ассистент парковки Plus, а также лазерные фары и воздуховоды Air Breather, которые подчеркивают спортивно-элегантный характер автомобиля. Максимальная скорость BMW THE 7 – 250 км/ч, разгон до 100 км/ч за 5.2 секунды. Стартовая цена новинки – 4 930 000 руб.

Источник: АвтоСпецЦентр

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею