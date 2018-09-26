Объем ставок на дерби ЦСКА — «Спартака» сопоставим с цифрами по ЧМ-2018

Самыми прибыльными для болельщиков стали матчи 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» и «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:3), по итогам которых в БК «Лига Ставок» отметили прибыль клиентов в размере 40% и 43% от суммы ставок соответственно.

«Если брать в расчет не решающие матчи плей-офф чемпионата мира по футболу, а игры группового этапа, то объем принятых пари на игру ЦСКА и «Спартака» (1:1) вполне с ними сопоставим. В целом, стоит отметить два матча из прошедшего тура. Столичное дерби, а также встреча «Зенит» — «Локомотив» (5:3) в сумме собрали 40% от всего объёма пари, принятых на матчи восьмого тура, по итогам которого БК «Лига Ставок» зафиксировала доход в размере 10% от суммы принятых пари», — рассказал заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

БК «Лига Ставок» продолжает принимать пари на лучшего бомбардира РПЛ сезона-2018/19. Фаворитом гонки считается форвард ЦСКА Федор Чалов (коэффициент — 3,00), на которого приходится 5,5% от всего объема пари по этому рынку.

Следом идут Артем Дзюба из «Зенита» (коэффициент – 5,00, объем — 61%) и представитель «Локомотива» Федор Смолов (коэффициент – 5,50, объём — 1,2%).

По акции «Давай поспорим», в рамках которой каждый болельщик может предложить свое собственное пари для включения в линию, было два интересных выигрыша. 22,5 тысячи рублей заработал клиент, предложивший линию на то, что в матче ЦСКА — «Спартак» состоится гол со штрафного, с коэффициентом 7,5. Другой болельщик предложил пари на дубль одного из футболистов матча «Зенит» — «Локомотив» с коэффициентом 4,0. Четыре тысячи рублей ему принесли точные удары Олега Шатова.

Источник: БК «Лига Ставок»

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