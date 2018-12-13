«Небо» приглашает на свой день рождения

Сети спортивно-развлекательных парков «Небо» исполняется четыре года. Московские центры приглашают детей и взрослых 16 декабря отпраздновать это событие вместе. С полудня и до самого вечера четыре площадки в разных частях столицы будут веселить и удивлять гостей.

С порога пришедших ждет погружение в атмосферу торжества. Сказочные герои проводят гостей на фотосессию в украшенной зоне, а затем пригласят поучаствовать в активных играх и мастер-классах. Программа праздника разработана таким образом, чтобы активные развлечения чередовались с выступлениями и шоу. Гости будут успевать отдохнуть и не заскучают целый день.

На батутной арене выступят акробаты и гимнасты — ученики спортивной школы «Небо». Все четыре года парки ведут активную агитацию к здоровому образу жизни, проводят соревнования и расширяют спектр тренировок для всех возрастов. Инструкторы расскажут гостям о направлениях школы и новых секциях для детей и взрослых. Расскажут, чему можно научиться и каких результатов достичь.

В 15 часов начнется драйвовая дискотека на батутах: гости будут танцевать в припрыжку в окружении тысяч мыльных пузырей под зажигательные треки «небесного» диджея. Герои любимых фильмов и мультиков будут демонстрировать, как нужно отрываться, дети и взрослые сразятся в баттлах за звание заводилы танцпола

После диких плясок можно и отдохнуть — зрителей ждет интригующее научное шоу. А те, у кого осталась энергия, могут сами поучаствовать в химических опытах и фокусах с сухим льдом, жидким азотом и туманами.

В 16 часов активную часть праздника продолжит командная игра для детей. Арбитр будет вести прямую трансляцию с батутной арены

С 16:20 до 17 часов гости праздника станут зрителями показательных выступлений и соревнований воздушных гимнастов, акробатов и батутистов. Спортсмены покажут лучшие трюки, чтобы завоевать звание «SKY-HERO». И здесь не обойдется без удивительных сюрпризов: захватывающие хореографические элементы под куполом парка исполнят Леди Баг и Супер кот!

В перерывах дети и взрослые смогут проявить стойкость и ловкость в гладиаторских боях и получить титул “Скай-Герой”. Чтобы остудить пыл участников, аниматоры проводят их на мастер-класс по приготовлению нитро-мороженого. Ведущий покажет, что химия — это не только интересно, но еще и вкусно!

И даже на этом чудеса в запасе парка-именинника еще не заканчиваются. В числе гостей профессиональный иллюзионист с коллекцией удивительных трюков: огонь и вода, карты и монеты, веревки и кольца, свечи и платки, шарики и трости — в его ловких руках предметы элегантно появляется и исчезает, перемещается в пространстве, меняет форму и цвет.

Ну и какой же день рождения без праздничного торта. В завершение вечера фирменный заяц SKY под фанфары вынесет подарок от шеф-повара — роскошный торт по домашнему рецепту.

Источник: Батутный парк «НЕБО»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею