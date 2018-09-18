На чемпионство «Ростова» в РПЛ ставят в десять раз больше, чем на «Спартак»

Сейчас на победу «Зенита» в сезоне предлагается коэффициент 1,50. Порядка 38% пари по линии «Итоги РПЛ 18/19» приходится именно на успех петербуржцев. На идущий третьим «Спартак» пришлось около 3,5% ставок, а на «Ростов» — 34%. При этом коэффициент на триумф дончан по итогам седьмого тура упал со 100,0 до 75,0.

Заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров во время пресс-конференции Российской Премьер-Лиги и БК «Лига Ставок» по окончании седьмого тура подвел итоги сразу двух туров чемпионата России. Оба оказались прибыльными для БК «Лига Ставок».

«По итогам шестого тура компания заработала порядка 12% от суммы ставок. Интересно, что прибыльными из восьми матчей оказались лишь два, за счет которых и удалось заработать. Основной доход принес матч «Зенит» — «Спартак», на который было принято 30% ставок, а доход составил 80%, а также «Енисей» — «Арсенал».

Что касается седьмого тура, то БК «Лига Ставок» смогла заработать 5,46% от объёма принятых ставок. Здесь также прибыль принесли две игры: «Локомотив» — «Динамо» (18% от всего объёма по туру и 38% доходности) и «Спартак» — «Ахмат» (23% от объёма и 56% доходности)».

Среди клиентов БК «Лига Ставок» набирает популярность акция «Давай поспорим», в рамках которой каждый болельщик может предложить своё собственное пари для включения в линию.

Более 6 000 рублей заработал болельщик, предложивший линию на то, что в туре «Зенит» не сможет забить больше ЦСКА, с коэффициентом 2,15. В свою очередь, 7 500 рублей выиграл клиент, предположивший, что защитник «Динамо» Константин Рауш оформит голевую передачу в матче с «Локомотивом». В компании оценили такую вероятность коэффициентом 7,5, а болельщик заключил пари на 1 000 рублей.

Источник: БК Лига ставок

Фото: БК Лига ставок

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