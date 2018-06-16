Молодежь Уфы отметила День города на KFC BATTLE FEST

24 000 человек собрал фестиваль спорта и музыки KFC BATTLE FEST, который прошел в Уфе в День города 12 июня. Лучшие молодежные команды по футболу и стритболу из Уфы, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени приняли участие в борьбе за путевку на Суперфинал в Москву. Победители сразятся 22 июля за главный приз — поездку в Европу от туроператора SUNMAR.

На протяжении многих недель юные футболисты и баскетболисты боролись за выход в полуфинал проекта KFC BATTLE FEST. Участие в отборочном этапе приняли 1 288 команд по футболу и 776 команд по стритболу из 5 городов: Уфы, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени. В их числе 320 футбольных и 196 стритбольных уфимских команд. В региональный финал вышли 20 команд.

Мероприятие посетили Глава Администрации ГО, Уфа РБ Ирек Ишмухаметович Ялалов, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы РФ Рима Акбердиновна Баталова, директор по операционной деятельности Yum! Brands (KFC) Россия, СНГ, страны Центральной и Восточной Европы Ольга Елисеева, управляющий группой компаний ГЛОБАЛ ФУД Алексей Корнияшик, Заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира Максим Чудов. Ирек Ишмухаметович Ялалов осмотрел площадки фестиваля и продемонстрировал свою спортивную подготовку в зоне воркаута.

KFC BATTLE FEST — это уникальная возможность для активной, ориентированной на развитие и успех молодежи встретиться на одной площадке, найти единомышленников и определить сильнейших.

Хотя технологии открывают новые возможности для коммуникации, ничто не заменит живое общение. Именно в атмосфере сотрудничества и здоровой конкуренции рождаются новые идеи. Проект KFC BATTLE сегодня — эффективный инструмент развития потенциала молодежи, поддержки целеустремленности и мотивации на достижения и активный образ жизни», — отметила Ольга Елисеева, директор по операционной деятельности Yum! Brands (KFC) Россия.

KFC всегда идет в ногу со временем, не просто следуя тенденциям, но и задавая их. KFC BATTLE FEST в Уфе собрал самые трендовые виды спорта и направления стрит-культуры. Каждый нашел здесь что-то интересное для себя.

На сцене выступили команды чирлидеров и представители трендовых молодежных движений, включая танцы и битбокс. Специальными гостями фестиваля стали певица Клава Кока и победительница «Новой Фабрики Звезд» Гузель Хасанова.

Из новинок сезона 2018 на фестивале были представлены квест от KFC и сети квестов в реальности «Клаустрофобия» и зона знакомств. Также в течение дня на фестивале проводились автограф-сессии с участием популярных блогеров.

На KFC BATTLE FEST определились финалисты Чемпионата KFC по футболу и стритболу. Призы распределились следующим образом

Чемпионат KFC по футболу (юноши 14-16 лет): I место – 2:0 Поехали; II место – Орлы; III место – Спорт Стрит.

Чемпионат KFC по футболу (юноши 17+): I место – ФК Футбол; II место – Рыбачок; III место – Сталь.

Чемпионат KFC по стритбол (юноши): I место – Дюссельдорф; II место – Рубинчик; III место – Даркби.

Чемпионат KFC по стритбол (девушки): I место – UGRA-Basket; II место – Гвардия; III место – Нефтяночка.

Тему соревнований продолжил Чемпионат KFC по воркауту. Зона была организована при поддержке бренда «Троекурово». Хедлайнером фестиваля стал Наставник KFC BATTLE по направлению рэп, один из самых популярных исполнителей в российском шоу-бизнесе L’One.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.