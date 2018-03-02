Мбаппе снялся в фильме «Давай бегом»

Вышел фильм «Давай бегом», в котором можно найти ответ на вопрос: «Что произойдет, если Земля перестанет вращаться?» В съемках приняли участие: нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а также легенда баскетбола Коби Брайант, бегунья Же Манки, гимнастка Симона Байлз и другие атлеты.

Герои ролика бегут в кроссовках Nike Epic React, чтобы сдвинуть Землю с места. В съемках было задействовано множество актеров и именитых атлетов, что обернулось для авторов ролика самыми неожиданными трудностями. Ученый и телеведущий Билл Най, например, задержал съемки более чем на неделю с целью перепроверить расчеты силы, приложенной средним человеком, чтобы заставить планету крутиться. Бегунья Манки в свою очередь удивила съемочную команду своей необыкновенной скоростью: за ней не мог угнаться дрон с камерой.

Новые кроссовки отличает инновационная подошва из запатентованного пеноматериала React — самого легкого, мягкого и упругого из когда-либо представленных в продуктах бренда. Эта обувь отвечает всем задачам во время пробежки: обеспечивает амортизацию, гарантирует возврат энергии и при этом остается легкой и износостойкиой. Носок и свод стопы имеют идеальную посадку благодаря цельному верху из материала Flyknit. Верх кроссовка был разработан с инженерной точностью таким образом, чтобы обеспечить поддержку, эластичность и воздухопроницаемость именно в тех зонах, где это необходимо бегунам.

Не поверишь, пока не проверишь: на весь месяц студия на четвертом этаже флагмана Nike на Кузнецком Мосту, 14 переоборудована в пространство House of React с беговыми дорожками и новыми интервальными и функциональными тренировками, на которые каждый может бесплатно записаться и протестировать инновационные кроссовки.

Поучаствовать в новой кампании «Давай бегом» может каждый желающий. К старту весны Nike запустил челлендж для активных бегунов. Чтобы принять участие, до 7 марта нужно выйти на пробежку с приложением Nike+ Run Club, выложить фотографию с пробежкой в Instagram, добавить хэштег #Давайбегом и ждать сообщения с особенным приглашением.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1