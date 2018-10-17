«Матч ТВ» расскажет о футбольной династии Шустиковых

24 октября в 18:40 на «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск проекта «Ген победы». Цикл документальных фильмов посвящен знаменитым спортивным династиям России. Первая серия расскажет о футбольной династии Шустиковых.

Документальный цикл из восьми 24-минутных выпусков ставит целью познакомить зрителей с тем, как отцы, добившиеся высот в большом спорте или в тренерской работе, передавали свой опыт детям, воспитывали таких же знаменитых спортсменов и тренеров. Премьерный выпуск посвящен легендарной семье футболистов Шустиковых. Бывший игрок молодежной сборной России, 29-летний Сергей Шустиков — футболист в третьем поколении. Его дед Виктор Михайлович Шустиков играл за «Торпедо» под номером «6» с капитанской повязкой на руке. Его отец Сергей Викторович Шустиков выходил на то же поле под тем же номером и так же в качестве капитана команды. Теперь и Сергей Шустиков-младший капитан и защитник «Торпедо».

В документальном фильме собраны редкие архивные сьемки 60-х годов, когда автозаводцы вышли на вершину успеха.

И Виктор Шустиков олицетворяет эту эпоху в истории московского «Торпедо». Он провел за свою родную команду 427 матчей и 243 игры из них сыграл подряд без замен, что является непобитым до сегодняшнего дня рекордом. Авторам удалось записать интервью с 79-летним основателем футбольной династии. О своих заслугах тот вспоминает с необыкновенной скромностью, которую все участники фильма отмечают как основную черту его характера.

Сергей Игнашевич вспоминает его как идеального детского тренера в школе «Торпедо» и поделится со зрителями экслюзивными подробностями в своем интервью. Историю Шустикова-среднего, полной эмоциональной противоположности своего легендарного отца, расскажет Игорь Чугайнов, близко знавший Сергея. У него была успешная футбольная карьера, но трагически короткая жизнь, которая оборвалась в 45 лет. Он успел зарекомендовать себя не только ярким игроком, но и успешным тренером. Их совместная с Леонидом Слуцким работа дважды приводила ЦСКА к победе в Чемпионате России и Кубке страны. Успешный тандем дал трещину в 2014-м году.

Белым по черному. Новая глава в истории московского «Торпедо»

Авторы подробно познакомят зрителей с жизнью Сергея Шустикова-младшего, с его супругой и сыном Михаилом и раскроют почему он считает своего сына тоже генетически предрасположенным к продолжению футбольной династии. А преданный болельщик «Торпедо» Александр Ширвиндт в своем интервью поддержит Сергея, напомнив, что цирк, футбол и театр – это самые династические профессии.

Источник: Матч ТВ

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