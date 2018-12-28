МАТЧ ПРЕМЬЕР объявляет о старте Всероссийского конкурса футбольных комментаторов

Конкурс комментаторов, в котором смогут принять участие все желающие, приурочен к стартующему 21 января 2019 года ФОНБЕТ КУБКУ МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет в Катаре.

Принять участие во Всероссийском конкурсе комментаторов может любой желающий, кто хорошо разбирается в футболе и готов доказать, что ему по силам «держать аудиторию» на протяжении всего матча. Конкурсантам нужно заполнить анкету в группе МАТЧ ПРЕМЬЕР «ВКонтакте», указав в ней ссылку на файл со своим комментарием одного из предложенных там же отрывков матчей.

Прием заявок закончится 31 декабря, но стоит поторопиться, — количество участников ограничено

На первом этапе отбора предоставленные участниками аудиофайлы оценят редакторы МАТЧ ПРЕМЬЕР. На втором присоединятся эксперты вместе с действующими комментаторами каналов МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч ТВ», чтобы определить – кто пройдет далее. В качестве экспертов выступят действующие комментаторы телеканала «Матч ТВ». В итоге будут выбраны 12 финалистов, которые получат право прокомментировать онлайн-трансляции ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

С 21 по 29 января финалисты сразятся в комментаторских поединках. Зрители онлайн-трансляций игр на сайтах matchpremier.ru, matchtv.ru, sportbox.ru и fonbet.ru смогут переключиться из трансляции с действующим комментатором в окна с голосами конкурсантов, чтобы оценить работу участников. Из каждой пары дальше пройдёт только один претендент. Его определят согласно следующей системе: один балл в зачет конкурсанта внесёт зрительское голосование («ВКонтакте»), один балл – выбор экспертов Матч ТВ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, ещё один – решение приглашенной звезды. Таким образом, каждый поединок комментаторов может закончиться со счетом 3:0 или 2:1 в пользу одного из участников.

Первый круг турнира конкурсанты будут комментировать по тайму. В каждом из трёх матчей будет по 2 поединка. Во втором круге участники прокомментируют весь матч, и по итогам трёх схваток в трёх матчах определятся 3 призёра. Решение примет жюри под руководством Юрия Розанова. Занявший 1-е место получит контракт с телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР. Призом за 2-е место станут билеты на финал Лиги чемпионов-2018/19. Занявшему 3-е место телеканал предоставит возможность посетить матч одной из европейских лиг.

Титульный спонсор турнира БК «Фонбет» вручит специальный приз одному из 12 финалистов. В качестве жюри выступят спортивные эксперты компании. Результаты конкурса станут известны 31 января 2019 года.

Первый Всероссийский конкурс комментаторов, организованный телеканалом «Матч ТВ» прошел год назад. В голосовании приняли участие почти 70 тыс. посетителей сайта «ВКонтакте»

Победителем народного голосования стали Иван Чернышев из Белгорода и Михаил Меламед из Барнаула. Последний, в свою очередь, недавно победил в номинации «Новый голос спорта» в рамках премии «Голос спорта» как лучший комментатор-дебютант.

Чтобы принять участие, нужно:

Открыть альбом, выбрать любое видео (альбом будет обновляться). Включить диктофон на телефоне или другое устройство для записи аудио. Запустить видео и прокомментировать его. Заполнить анкету (не забыть поставить ссылку на звуковой файл с комментарием) Быть готовым к дополнительным испытаниям!

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Матч ТВ»

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