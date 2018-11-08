Матч «Краснодар» — «Енисей» будет показан на канале «Матч! Наш спорт»

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Красноярске матч 14-го тура между «Енисеем» и «Краснодаром» пройдет в Краснодаре. Такое решение было принято РПЛ.

Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на канале «Матч! Наш спорт» в 15:45 по московскому времени. Комментировать встречу будут Нобель Арустамян и Михаил Поленов.

Встреча второго круга между этими командами пройдет в Красноярске, о дате и времени ее проведения будет объявлено позже.

После 13 туров «Краснодар» с 23 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, «Енисей» с 6 очками находится на последней, 16-й строчке

Также прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте matchpremier.ru и matchtv.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Расписание прямых трансляций матчей 14-го тура РПЛ на площадках «ГПМ Матч!»:

9 ноября, пятница

«Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. 19:25. «Арсенал» — «Анжи». Комментаторы: Роман Гутцайт и Роман Трушечкин.

10 ноября, суббота

МАТЧ ПРЕМЬЕР. 13:55. «Урал» — «Оренбург». Комментатор: Борис Аболин.

МАТЧ ПРЕМЬЕР. 16:25. «Крылья Советов» — «Ахмат». Комментаторы: Дмитрий Шнякин и Дмитрий Петров

«Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. 18:55 и 18:45. «Ростов» — «Динамо». Комментаторы: Роман Нагучев и Роман Гутцайт.

11 ноября, воскресенье

МАТЧ ПРЕМЬЕР. 13:45. «Уфа» — «Спартак». Комментатор: Артем Кочешев.

«Матч! Наш спорт». 15:45. «Краснодар» — «Енисей». Комментаторы: Нобель Арустамян и Михаил Поленов.

МАТЧ ПРЕМЬЕР. 16:15. «Рубин» – «Локомотив». Комментатор: Роман Титов.

МАТЧ ПРЕМЬЕР. 18:25. ЦСКА – «Зенит». Комментаторы: Константин Генич и Михаил Моссаковский.

Источник: «Матч ТВ»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею