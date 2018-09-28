Mastercard открывает новый сезон медиа-клуба традиции «Бесценная лига»

Во время дерби ЦСКА — «Спартак» (2:1) состоялась первая в новом сезоне КХЛ встреча медиа-клуба традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ. На сентябрьской встрече гости медиа-клуба узнали о новых активностях и сюрпризах, которые партнеры подготовили для болельщиков хоккея в рамках традиции.

С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ.

Главное московское дерби между клубами ЦСКА и «Спартак» на протяжении долгих лет является одним из самых зрелищных и ожидаемых матчей КХЛ. Об истории противостояния клубов и первых результатах в новом сезоне рассказал участникам встречи известная ведущая и комментатор Наталья Кларк, отметив, что «Бесценная Лига» выбрала для встречи с гостями бесценный матч.

Первую встречу медиа-клуба посетили и новые гости: Павел Деревянко, Артем Ткаченко и Тимур Еремеев. В рамках события гостей встречи ждал настоящий сюрприз от Mastercard и КХЛ. Ложу посетил защитник ХК ЦСКА Михаил Пашнин, который в неформальной обстановке ответил на интересные вопросы гостей. Хоккеист поделился впечатлениями о традиции «Бесценная Лига» и ее вкладе в историю КХЛ.

Болельщики постоянно поддерживают игроков. Нам очень важно знать и видеть, что именно сейчас за нас болеют тысячи людей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров, — заявил Михаил Пашинин. — Ты всегда чувствуешь поддержку и транслируемые болельщиками эмоции и благодаря этому постоянно идешь вперед. Хорошо, что есть традиция «Бесценная Лига», которая помогает оценить вклад болельщиков в игру и делает это так здорово»

Одними из почетных гостей клуба стали Бесценный Болельщик Софья Морозова и ее тетя Валентина Сергеева. В прошлом сезоне Софья получила статус Бесценного Болельщика среди поклонников ЦСКА и разделила награду с голкипером красно-синих Ильей Сорокиным. В этом году Софья продолжает участвовать в «Бесценной Лиге».

Мне очень повезло оказаться на таком мероприятии, познакомиться с игроком Михаилом Пашниным. На матч я пришла с тетей. Всех своих родных и друзей я уже приобщила к хоккею. С сестрой мы даже решили, что мой годовалый племянник, когда подрастет, будет заниматься хоккеем. В прошлом сезоне было столько всего: и Бесценный Трофей, и Бесценная Тренировка. Это было незабываемо! Меня переполняют эмоции, хочу повторить свой прошлогодний успех! Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за исполнение заветной мечты и бесценные моменты», — говорит болельщица.

Новые активности и призы

В рамках традиции «Бесценная Лига» каждый месяц в течение сезона КХЛ-2018/2019 самые активные болельщики, принимая участие в голосовании, помимо обычных призов, также получат шанс выиграть уникальные бесценные призы. Участник, который станет лидером по количеству голосов в общем рейтинге, получит шанс посмотреть хоккейный матч своего любимого клуба из комментаторской кабины.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц Чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана, Китая. Присоединяйтесь, побеждайте и получайте бесценные эмоции от «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ! Ведь разделить любовь к игре — бесценно!

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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