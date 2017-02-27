Lay’s выпустил новые чипсы #STAXmoments

Новые чипсы бренда относятся к категории продуктов премиум-сегмента. В основе концепции создания Lay’s STAX заложен принцип удовольствия, который нашел отражение в удобной форме ломтиков, оригинальном дизайне и оптимальном размере упаковки, уникальной технологии приготовления и изумительных вкусах.

«Философия нашего бренда очень проста – мы хотим сделать простые удовольствия, такие как встречи с близкими, просмотр любимых фильмов уютными вечерами или прогулки на свежем воздухе, еще приятнее. Мы называем такие удовольствия #STAXmoments, — рассказывает старший бренд-менеджер Елена Кирсанова. — И абсолютно уверены, что таких моментов в нашей жизни должно быть больше, ведь именно они делают наше эмоциональное состояние лучше, а жизнь счастливее».

В России чипсы Lay’s производятся из натурального картофеля особых чипсовых сортов. Приоритет отдается высококачественному российскому сырью, которое закупается, прежде всего, у местных фермеров. На российском рынке чипсы представлены в четырех наиболее популярных у покупателей вкусах: «Зеленый лук», «С солью», «Сметана и лук», «Краб».

Фото: Lay’s

Источник: Lay’s