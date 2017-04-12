Лагерь чемпионов Yokohama ждет победителей проекта «Мини-футбол – в школу»

Победители проекта «Мини-футбол – в школу» уже в июле 2017 года отправятся в «Лагерь Чемпионов YOKOHAMA» и поучаствуют в интенсивной программе подготовки под руководством тренеров Chelsea FC.

В марте на территории УСК «Подмосковье» состоялись финалы 12-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», официальным партнером которого второй год подряд выступает японская компания YOKOHAMA. Из 96 команд со всей России выявили самых сильных игроков, которые в июле отправятся в «Лагерь чемпионов YOKOHAMA» и познакомятся с тренерами Chelsea FC. С помощью упорства и стремления к победе возможность принять участие в практических занятиях с тренерами Chelsea FC получат: ученицы Школы села Васильевка (1999-2000гг.), ученики Оренбургского президентского кадетского училища (1999-2000гг.), ученицы московской Школы №2070 (2001-2002гг.) и ученики воронежской Школа № 73 (2001-2002гг.). В младших возрастных группах главный приз достается: ученицам Школы №27 из Хабаровска (2003-2004гг.), юношам Школы №1 из североосетинского города Дигора (2003-2004гг.), ученицам Шатковской образовательной школы (2005-2006гг.) и ученикам Лицея №9 из города Махачкала (200-2006гг.).

Президент компании YOKOHAMA RUS Хамая Такаюки уверен, что сотрудничество компании с Ассоциацией мини-футбола России, направленное на развитие детского спорта, приносит свои плоды: «В прошлом году мы впервые организовали «Лагерь Чемпионов» для победителей проекта «Мини-футбол – в школу». Участникам лагеря очень понравилось, домой дети уехали с невероятным зарядом эмоций и мотивации. В этом году обязательно повторим этот опыт!».

Помимо победителей Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», попасть в «Лагерь чемпионов YOKOHAMA» смогут участники детского онлайн-конкурса, который уже совсем скоро стартует на сайте YC-camp.ru. Результаты конкурса будут оцениваться экспертным жюри, в состав которого войдут представители Ассоциации Мини-футбола России, союза Yokohama-Chelsea FC и ветераны российского спортивного движения.

Прошлогодний опыт проведения «Лагеря Чемпионов» позитивно сказался на уровне многих игроков. По словам Микулова И.В., тренера команды девочек (2005-2006гг.) Шатковской образовательной школы, для многих участников проекта «Мини-футбол – в школу» поездка в лагерь – один из главных стимулов: «Наши старшие девчонки ездили в «Лагерь Чемпионов» в прошлом году, им очень понравилось, они так эмоционально делились впечатлениями, что наши ученицы помладше тоже загорелись поездкой. Я в прошлом году ездил с нашей командой в Кратово – воспоминания очень позитивные! Тренера Chelsea FC давали такие интересные упражнения, мы даже в дальнейшем взяли их на вооружение. В этом году мечта младших девчонок осуществилась, и они тоже поедут в «Лагерь чемпионов YOKOHAMA»

Фото: Лагерь чемпионов Yokohama

Источник: Лагерь чемпионов Yokohama

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