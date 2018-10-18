Красота по-мужски: попробуйте ультрамужественный HEAD & SHOULDERS MEN ULTRA

Сексуальные, красивые, уверенные в себе — что отличает стильного современного мужчину? Ответ бросается в глаза: элегантная стрижка. Она притягивает взгляды к любому мужчине в любой ситуации. А чтобы чувствовать себя уверенно в центре внимания независимо от того, как далеко зашла фантазия при выборе прически, нужны красивые волосы, свободные от перхоти, свежие, с легким мужественным ароматом. Об уходе за волосами и кожей головы позаботятся шампуни из серии Head & Shoulders Men Ultra.

Формула успеха

Коллекция Head & Shoulders Men Ultra объединяет инновационные разработки Head & Shoulders в области борьбы с перхотью, ухода за волосами и кожей головы и многолетний опыт компании P&G в создании ароматов. Более 50 лет назад ученые Head & Shoulders стали первыми, кто использовал частицы цинка для устранения перхоти. Улучшенная формула с уменьшенными в 8 раз частицами действует сразу в трех направлениях: очищает, защищает и увлажняет кожу головы. А теперь к запатентованной формуле присоединились благородные масла и экстракты, превращая шампуни Head & Shoulders Men Ultra в роскошное средство для ухода за волосами и кожей головы для настоящих мужчин. Каждый стильный мужчина сможет подобрать подходящий шампунь с уникальным активным комплексом ZPT и свежими ароматами.

Чего хотят мужчины

Современные мужчины следят за собой и стали более требовательны к продуктам для ухода. Более того, для них важно не только качество, но и аромат. Чтобы лучше понимать, что нужно мужчине сегодня, специалисты Head & Shoulders провели глобальное исследование с участием 1 600 человек в шести странах. Результаты опроса показали, что больше всего мужчин интересуют средства для волос и кожи головы, которые вкусно пахнут, причем аромат должен сохраняться после душа надолго. 97 % мужчин во всем мире считают аромат важным для них при выборе шампуня.

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Чистая уверенность и никакой перхоти

Head & Shoulders бросает вызов всем, кто считает, что настоящему мужчине не пристало уделять много внимания уходу за собой. Прическа ― это не мелочь. Это эффектный способ подчеркнуть индивидуальность и показать свой характер. Красивые здоровые волосы ― это вопрос уверенности в себе, которая оказывается под ударом, если на коже головы появляется перхоть.

Коллекция шампуней Head & Shoulders Men Ultra сочетает натуральные ароматические ингредиенты с эффективной формулой против перхоти, разработанной специально для мужчин. Красивые, чистые, приятно пахнущие волосы придаютуверенность в себе и своей внешности. Head & Shoulders Men Ultra ― аромат вашей уверенности в себе и надежная защита от перхоти.

Источник: Head&Shoulders

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