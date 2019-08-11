Красно-синие красавицы. Как купить абонементы на матчи женского гандбольного ЦСКА

В Москве появился амбициозный женский гандбольный клуб. Команда, состоящая из настоящих красавиц, намерена осуществить призыв всех армейских болельщиков: «Мы – ЦСКА! Мы победим!». Тем, кто любит спорт — предлагаются абонементы на все домашние матчи регулярного Чемпионата России и Кубка России ПГК ЦСКА!

Абонемент на сезон позволит сэкономить время при покупке билетов на каждую отдельную игру.

Купить билеты на матчи женского гандбольного ЦСКА можно по этой ссылке

В сезоне-2019/20 ПГК ЦСКА будет принимать соперников в Универсальном спортивном зале «Игровой», который расположен на Ленинградском проспекте, 39, строение 76.

Стоимость абонементов



Сектор Кол-во мест Цена

Трибуна D Сектор 2 (VIP) * 25 16 900 руб.

Трибуна А Сектор 2 96 5 600 руб.

Трибуна В Сектор 2 120 5 600 руб.

Трибуна А Сектор 1 92 4 500 руб.

Трибуна А Сектор 3 84 4 500 руб.

Трибуна В Сектор 1 126 4 500 руб.

Трибуна В Сектор 3 126 4 500 руб.

Трибуна D Сектор 4 75 3 300 руб.

Трибуна D Сектор 1 69 3 300 руб.

Трибуна C (Фан-сектор) ** 183 2 000 руб.

В стоимость абонемента входит:

Посещение всех домашних матчей ПГК ЦСКА в регулярном Чемпионате России и в Кубке России

* Для приобретения абонемента в VIP-сектор вам необходимо предварительно отправить ФИО и номер мобильного телефона покупателя (абонемент персонифицирован и не подлежит передаче третьим лицам) на почту tickets@whccska.ru

** Действует ограниченное предложение для самых активных болельщиков: абонемент в фан-сектор с дополнительной скидкой в 50% по промокоду. Для получения промокода на покупку абонемента в фан-сектор вам необходимо предварительно отправить ФИО и номер мобильного телефона покупателя (абонемент персонифицирован и не подлежит передаче третьим лицам) на почту tickets@whccska.ru

ВНИМАНИЕ! При оформлении билетов (абонементов) указывайте корректные ФИО. Получение физических абонементов в кассах арены будет возможно только при предъявлении паспорта.

Источник: ПГК ЦСКА

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею