Компания «Хендэ Мотор СНГ» отметила десять лет

Компания «Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, отметившая десять лет с момента основания, подводит итоги первого полугодия 2017 года. За указанный период было реализовано 70 588 автомобилей, что на 10% больше чем, за аналогичный период в 2016 году.

За июнь 2017 компания реализовала 14 673 автомобиля, что является лучшим показателем в этом году. Прирост по отношению к аналогичному периоду в 2016 составил 22%. Во многом такого впечатляющего результата удалось достигнуть за счет продаж второго поколения Hyundai Solaris – бесспорного бестселлера марки на российском рынке, представленного в феврале 2017 года. В июне было продано 7 463 автомобиля, что на 5% выше продаж модели Solaris предыдущего поколения в кузове седан за тот же период прошлого года.

Hyundai Creta уверенно держит второе место среди бестселлеров марки с показателем в 4 012 проданных автомобилей за прошедший месяц. Hyundai Tucson показал лучший результат в этом году – в июне было продано 1 153 автомобиля. Побил собственные рекорды и Hyundai Grand Santa Fe с показателем в 134 проданных автомобиля – лучшем в этом году и превышающем результат за прошлый месяц продаж ровно в 2 раза.

Совокупный объем продаж за первое полугодие 2017 составил 70 588 автомобилей. Из них 37% пришлось на продажи в рамках кредитных программ Hyundai Finance. Помимо современного модельного ряда компания также является лидером по полноте модельной гаммы, оснащенной системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила об официальном запуске программы привилегий для клиентов — «Мир Хендэ». Программа привилегий «Мир Хендэ» делает владение автомобилем более комфортным, значительно упрощает его эксплуатацию, а также позволяет накопить бонусные баллы за членство в программе и обменять их на ценные подарки.

Участвовать в программе может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Мир Хендэ» (mir.hyundai.ru) и заполнить личный профиль, включая данные своего автомобиля, если он имеется в наличии. Участникам программы доступны следующие опции: история сервисного сопровождения автомобиля, запись на тест-драйв в подходящем дилерском центре, специальные предложения по программе trade-in, новости, конкурсы и специальные предложения бренда, афиша событий в Hyundai MotorStudio и др.

За каждую активность в рамках программы лояльности, в том числе на специальном форуме участников «Мир Хёндэ», а также за прохождение техосмотров и тест-драйвов, пользователи получают баллы, которые можно обменять на подарки. Среди них — сувенирная продукция с фирменным логотипом Hyundai, подарки от партнеров программы привилегий – крупных торговых сетей и ресторанов и даже сертификаты на сумму 3 000, 5 000 и 7 000 рублей, которыми можно оплатить ремонт автомобиля или аксессуары и получить бесплатную мойку.

Источник: hyundai.ru

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