KIA Stinger стал финалистом конкурса «Всемирный автомобиль года 2018»

Первый в истории марки KIA автомобиль «Гран туризмо», новый спортивный фастбек Stinger вошел в десятку финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года 2018» (WCOTY – World Car Of The Year).

Финалисты были отобраны из предварительного списка, составленного в ноябре 2017 года и включавшего в себя 34 модели различных производителей. Тогда марка KIA оказалась наиболее широко представленной конкурсе «Всемирный автомобиль года 2018» среди всех мировых брендов.

Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года 2018» состоит из 82 журналистов, представляющих издания 25 стран мира. По условиям конкурса претендующие на награды автомобили должны быть доступны на значительной части мировых рынков в первой половине 2018 года. Победителей конкурса объявят на Нью-Йоркском Международном автосалоне, который будет проходить с 30 марта по 8 апреля 2018 года

На российский рынок спортивный фастбек KIA Stinger выйдет в первом квартале 2018 года. Специально для России будет предложен Stinger в версии с двигателем 2,0 T-GDI и системой полного привода (в Европе такой автомобиль представлен не будет). А наиболее мощным вариантом станет KIA Stinger GT с двигателем V6-битурбо мощностью 370 л.с. и системой полного привода.

Источник: KIA

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