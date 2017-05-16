KIA определила «Юных арбитров» Кубка конфедераций-2017

Определены победители детского творческого конкурса для поклонников футбола «Юный арбитр», приуроченного к Кубку Конфедераций. Проект организован компанией KIA Motors – официальным спонсором FIFA.

В этом году российский этап стал основным в глобальном конкурсе «Юный арбитр», ведь Россия – принимающая страна Кубка Конфедераций FIFA 2017. На 11 матчах турнира из 16 именно российские ребята выйдут на поле вместе со всемирно известными футболистами и судейской бригадой и вынесут официальный мяч игры. Кубок Конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырёх городах — Москва, Казань, Сочи и Санкт-Петербург.

В российском этапе конкурса в этом году приняли участие 643 человека. «Юными арбитрами» Кубка Конфедераций FIFA 2017 стали 11 детей из России: 2 девочки — Милена Кривошеенко (12 лет, Самара) и Александра Пигуль (13 лет, Тюмень), а также 9 мальчиков — Матвей Волков (11 лет, Сочи), Артем Костюкевич (13 лет, Екатеринбург), Егор Легин (11 лет, Тимашевск, Краснодарский край), Артем Барсков (11 лет, село Аргаяш, Челябинская область), Илья Варик (12 лет, Кронштадт), Тимур Аряпов (11 лет, Ульяновск), Дмитрий Голиков (10 лет), Даниил Артамонов (11 лет) и Владислав Киселев (11 лет) из Москвы. Каждый победитель получит уникальную возможность открыть один из матчей главного футбольного турнира года.

Футбол для этих ребят — это больше, чем просто игра, это жизнь, наполненная яркими эмоциями, преодолениями, тренировками и мечтами о победе. Каждая работа победителей конкурса — это вдохновляющая личная история о любви к футболу, наполненная трогательными моментами. «Мне кажется, что я даже родился с мячом», — признается 12-летний Илья Варик из Кронштадта. «Сразу после школы я — двугорбый верблюжонок — с двумя рюкзаками еду на тренировки. Каждый день! Футбол занимает большую часть моей жизни», — пишет 11-летний Влад Киселев из Москвы. «Я даже спал с мячом, ходил с ним в садик, в гости. В школу пошёл тоже с мячом. А когда мяч забирали, я делал мячик из бумаги», — вспоминает Егор Легин из Тимашевска (Краснодарский край). Милена Кривошеенко из Самары признаётся: «Танцы — нет, теннис — нет, бокс — нет, а футбол — то, что надо. Футбол — вся моя жизнь: родители, друзья, футбольное поле в моём дворе, яркое солнце, зовущее меня каждый день, каждую минуту подойти к мячу и чеканить. Все это ради того, чтобы обыграть любого противника и прийти к единственной цели — к своей личной победе и выигрышу команды».

Принять участие в социальном проекте «Юный арбитр KIA» были приглашены дети от 10 до 14 лет. Творческие работы принимались в социальных сетях с 7 по 30 апреля 2017 года в формате фото, видео или эссе на тему «Какое место в моей жизни занимает футбол, и почему я мечтаю оказаться на Кубке конфедераций FIFA 2017». Победители были определены голосованием членов конкурсной комиссии. В состав жюри всероссийского этапа конкурса вошли: национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Федорова, легендарный советский футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, прославленный российский вратарь, основатель детской школы голкиперов Руслан Нигматуллин, главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов, а также управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов и директор по маркетингу KIA в России Валерий Тараканов.

Помимо 11 ребят из России, штаб-квартира KIA Motors определила 5 победителей конкурса «Юный арбитр» из других стран мира. Незабываемый опыт на матчах Кубка Конфедераций FIFA 2017 в РФ получат дети из Германии, Испании, Чили, Малайзии и с Багамских островов.

Детский конкурс «Юный арбитр» — традиционный спутник всех крупнейших мировых футбольных состязаний FIFA, которые проходят при поддержке KIA Motors. Конкурс впервые был проведен на мировом уровне в 2008 году, а в 2012 году к проекту присоединилась Россия.

Источник: Юный арбитр KIA

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1