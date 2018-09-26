KIA Motors дает старт партнерству с Лигой Европы

Вместе со стартом Лиги Европы UEFA сезона-2018/19, KIA Motors начала программу своего официального партнерства с одним из самых престижных в мире клубных футбольных турниров. Трехлетнее соглашение о спонсорстве Лиги Европы со стороны бренда KIA будет действовать до финала серии в 2021 году. В рамках этого партнерства будет представлен ряд новых программ и инициатив, которые позволят болельщикам почувствовать единение с большим европейским футболом.

Лига Европы UEFA – крупнейшее в мире соревнование профессиональных футбольных клубов, в нем принимает участие 48 команд, представляющие 27 стран. Всего в сезоне 2018-19 годов будет сыграно 205 матчей, их общая телевизионная аудитория составит около 1 миллиарда человек. В качестве Официального партнера, KIA Motors поможет UEFA повысить уровень вовлеченности болельщиков как на территории Европы, так и во всем остальном мире.

Впервые в рамках Лиги Европы UEFA KIA Motors осуществит свою фирменную программу «Юный арбитр», ранее успешно реализованную компанией в сотрудничестве с мировыми футбольными турнирами – Чемпионата Мира FIFA 2018 и Кубок Конфедераций FIFA 2017, в том числе – и на территории России. Эта программа даст возможность юным поклонникам футбола от 8 до 12 лет из самых разных стран Европы принять участие в предматчевых церемониях всех 205 игр и вынести на футбольное поле официальный мяч турнира. Победители конкурса получат неповторимую возможность выйти на поля легендарных стадионов, перед полными трибунами, впереди судей и игроков знаменитых команд.

KIA Motors Rus по традиции является активным участником программы «Юный арбитр»

В нынешнем сезоне в рамках группового этапа Лиги Европы UEFA в качестве Юных арбитров выступят 9 победителей национального конкурса, который уже стартовал. Юные поклонники футбола или их родители должны прислать на конкурс свои фото- или видеоработы с описанием, насколько важно увлечение футболом в жизни претендента.

Имена первых победителей уже названы: ими стали Никон Гажулин из Москвы, Александр Баранов из Санкт-Петербурга и Константин Куреско из Краснодара. Они вынесут мячи 4 октября в матчах 2-го тура группового турнира: в Санкт-Петербурге ФК «Зенит» встретится с пражской «Славия», в Москве ФК «Спартак» играет против «Вильяреала», а ФК «Краснодар» будет противостоять «Севилье».

В 2016 году на Чемпионате Европы во Франции, 11-летний Михаил Андрюшков нес мяч перед началом игры сборных России и Словакии. Через год уже 11 «юных арбитров» было выбрано для участия в Кубке Конфедераций FIFA. На Чемпионате мира FIFA 2018, впервые состоявшемся в России, сразу 36 мальчиков и девочек со всей страны получили уникальный шанс вынести на поле официальный мяч турнира.

Роль Официального партнера Лиги Европы и огромная аудитория болельщиков турнира во всем мире открывают перед KIA новые возможности повысить популярность бренда

История спонсорской поддержки со стороны KIA важнейших мировых и региональных футбольных турниров насчитывает уже много лет. Среди таких турниров – Кубок мира FIFA, Чемпионат Европы UEFA и Кубок Америки. Среди других проектов KIA в области спорта – ежегодная с 2002 года поддержка в качестве основного спонсора одного из самых престижных теннисных турниров АТР Australian Open, поддержка ряда дисциплин и персонально спортсменов в различных странах и регионах мира.

Для нужд Оргкомитета Лиги Европы UEFA при проведении финалов турнира в 2019, 2020 и 2021 годах, KIA предоставит парк из 90 автомобилей для перемещения судей, официальных лиц и почетных гостей.

Финальная игра Лиги Европы UEFA сезона 2018-2019 годов состоится 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в столице Азербайджана — городе Баку. В 2020 году победитель турнира будет определен на стадионе «Энергия» в городе Гданьск, Польша.

Источник: kia.ru

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