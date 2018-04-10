KFC впервые проводит чемпионат по киберспорту

Бренд KFC объявил о выходе на рынок киберспорта: в рамках Международного проекта KFC BATTLE впервые стартует турнир по DOTA 2! Вместе с KFC все больше молодых людей получает возможность заниматься любимым делом и раскрывать свои таланты.

Вот уже седьмой год бренд KFC дает шанс каждому найти свой верный путь, заявить о себе и стать успешным с помощью проекта KFC BATTLE. Проект объединяет популярные молодежные тренды: музыку, развлечения и спорт. Одним из главных сюрпризов сезона 2018 станет запуск Чемпионата KFC по киберспорту (DOTA 2)! Турнир впервые пройдет в рамках проекта и объединит команды из России и СНГ.

Регистрация на Чемпионат KFC по киберспорту уже стартовала. К участию приглашаются киберспортсмены-любители в возрасте от 14 до 35 лет. Отборочный этап состоит из двух онлайн-квалификаций, по результатам которых 4 сильнейшие команды отправятся в Москву на Суперфинал 21-22 июля.

Главный приз — поездка в Барселону от туроператора SUNMAR плюс квота в финал по DOTA 2 Кубка России по киберспорту 2018. Участие бесплатное! Чемпионат проходит при поддержке Федерации компьютерного спорта России.

Подробная информация и условия участия

Что нужно, чтобы выиграть главный приз? Выбрать правильных героев, зарегистрироваться на официальном сайте, прожимать кнопки быстрее всех и побеждать соперников. Играть так, будто каждая игра — последняя. Быть первыми! Игроков поддержит Наставник Чемпионата KFC по киберспорту Ярослав ”NS” Кузнецов — многократный победитель международных турниров, двукратный обладатель титула лучшего саппорта по версии GosuGamers, звездный аналитик и комментатор студии RuHub.

Как организован Чемпионат KFC по киберспорту? На первом этапе проводятся восемь независимых открытых онлайн-квалификаций. Две команды из каждой онлайн-квалификации (1-2 места) проходят в следующий тур — закрытые онлайн-квалификации. Из 16 команд, прошедших в закрытые онлайн-квалификации, случайным образом формируются 4 группы по 4 команды в каждой. Команда, занявшая первое место в своей группе, попадет на LAN-финал Чемпионата KFC по киберспорту в рамках Суперфинала в Москве. Студия комментирования и аналитики RuHub будет освещать матчи московского LAN-финала.

Тысячи тех, кто не побоялся дерзнуть и заявить о себе, будут параллельно сражаться в других онлайн-батлах. Проявить свой талант можно в воркауте и в творческих дисциплинах: вокале, рэпе, блогинге и фотографии. Традиционно, в этом году проходят Чемпионаты KFC по футболу и стритболу. Среди Наставников — Егор Крид, L’One, Anny May, Тимофей Мозгов и Александр Кержаков.

KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает идеи активного образа жизни и дает возможности для саморазвития. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.

Источник: KFC BATTLE

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.