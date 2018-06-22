Игра на одном из самых больших полей в мире: Samsung Electronics запустила челлендж #сделайпас

Компания Samsung Electronics запустила в социальных сетях челлендж #сделайпас, который позволит всем желающим из разных городов России стать частью главного спортивного события года и проникнуться его особой эмоциональной атмосферой и драйвом. Амбициозная цель флешмоба — поставить рекорд и создать пас, который объединит всю страну в одну команду.

Челлендж стартовал 31 мая, с тех пор его успели поддержать сотни участников из 88 городов России, в том числе звезды: актер и телеведущий Павел Воля, актер Максим Виторган, футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич. Кроме селебрити во флешмобе также приняли участие популярные блогеры: Дмитрий Масленников, Ден Вирлан, Lizzz Tv и многие другие.

Для участия в челлендже пользователям нужно загрузить в социальные сети короткое видео, на котором они принимают мяч с левой стороны кадра и пасуют его на правую сторону. Приветствуются любые креативные идеи: необычные «мячи», оригинальная обстановка, трюки и многое другое. Передав пас, участник может пригласить присоединиться к челленджу своих друзей, отметив их в публикации. Официальные хэштеги акции — #сделайпас и #DoWhatYouCant.

Самые креативные участники получат возможность попасть в социальные сети Samsung и грандиозное финальное видео, в котором покажут, как пас передавался через множество рук и городов.

«Samsung уже долгое время вдохновляет людей «выходить за рамки возможного», используя новейшие технологические разработки, — говорит Виктория Ярзуткина, директор по маркетингу Samsung Electronics. — Этот челлендж прекрасно отражает философию нашей компании «Do What You Can’t». Находясь на стыке спорта и фана, флешмоб призван объединить очень разных людей по всей стране, поддержать их веру в себя.

#Сделайпас — это масштабная игра, стать частью которой может каждый, независимо от географического положения, пола и физической формы. И мы приглашаем болельщиков по всей стране вместе с нами поддержать эту яркую историю».

В рамках поддержки акции Samsung Electronics подготовила ролик, вдохновляющий участвовать в виртуальной распасовке и тем самым показать, насколько силен в России спортивный дух. Кроме того, всех поклонников футбола ждут в открывшемся в начале июня Парке Горького инновационном пространстве Samsung Galaxy Studio. Там можно снять необычные видео для челленджа, например, в режиме slow-mo («замедленная съемка») на Samsung Galaxy S9.

Среди участников флешмоба, снявших видео в студии, будут разыграны подарки, в том числе флагманские смартфоны, также у них будет возможность попасть на самый большой digital-экран страны, расположенный на здании НИИ «Гидропроект» . Финальный пас будет торжественно «передан» в Samsung Galaxy Studio 14 июля: популярный видеоблогер Дмитрий Масленников проведет мастер-класс и завершит рекордную цепочку пасов в прямом эфире в компании зрителей.

Samsung Electronics Co., Ltd. один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира. С 1991 года компания оперирует на российском рынке. Штаб-квартира Samsung Electronics по странам СНГ расположена в Москве. Кроме того, в Москве действует Исследовательский Центр Samsung. Завод компании, выпускающий потребительскую технику Samsung, успешно функционирует на территории Калужской области.

В мае 2018 года компания открыла Центр искусственного интеллекта в России, который пополнил портфель подразделения Samsung Research и стал пятым по счету научно-исследовательским учреждением Samsung в мире. Компания также активно развивает культурные и социально-образовательные инициативы в России.

Источник: Samsung



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