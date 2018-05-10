Hisense – технологии будущего теперь в России!

Международная корпорация Hisense официально объявила об открытии российского представительства компании. Основной задачей российского офиса станет продвижение направления высококачественной бытовой техники для дома: телевизоры, холодильники, морозильники, стиральные машины, кондиционеры. В перспективе, помимо бытовой техники, компания планирует представлять смартфоны под собственным именем, которые давно продаются на азиатском и европейском рынках. Российское представительство стало 18-м по счету офисом корпорации.

Особое внимание в своей работе Hisense уделяет социальным и спонсорским проектам. В 2018 году компания выступает спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Чемпионат мира — одно из крупнейших и самых престижных спортивных мероприятий в мире и является уникальной возможностью продемонстрировать покупателям технологии мирового уровня и высочайшее качество телевизоров Hisense.

Опираясь на опыт участия в Кубке УЕФА в 2016 году и других крупных спортивных событиях, представители компании Hisense уверены, что мероприятие такого уровня позволит существенно повысить знание потребителей о бренде и обеспечит поддержку в его продвижении на рынке.

Продукция Hisense экспортируется в более чем 100 странах по всему миру и открытие российского представительства стало логическим этапом активного развития компании. С момента своего основания в 1969 году компания Hisense занимается разработкой инновационных решений в области потребительской электроники, бытовой техники, интеллектуальных информационных систем, решений для цифровой медицины, строительстве, высокотехнологичных решений для транспорта. В каждом из этих направлений компания занимает лидирующие позиции.

На сегодняшний день Hisense является брендом №1 в Китае и №4 (с долей рынка 6,1% в деньгах и 5,9% в штуках) на международном рынке в сфере производства высококачественных телевизоров.

Также Hisense является телевизионным брендом №1 в Австралии и Южной Африке и занимает лидирующие позиции в других странах. На рынке холодильников и морозильников Hisense занимает 1 место в Австралии и Южной Африке и второе в Китае. На рынке систем кондиционирования в Китае Hisense занимает 3 место.

Оборот компании за 2017 год составил 16,43 млрд. долларов, из которых около 4,2 млрд. обеспечили внешние рынки сбыта. Hisense сохраняет лидерские позиции по производству телевизоров на китайском рынке уже 14 лет подряд, где многократно получал награду топ 10 брендов. Также компания была выбрана одной из 10 лучших производственных компаний под руководством Китайского правительства.

Hisense – одна из передовых корпораций, имеющих свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры, бюро инноваций и лаборатории компьютерных технологий мирового уровня. В процессе своего становления компания запатентовала более 860 технических разработок и технологий. Hisense использует 3 ультрасовременных промышленных комплекса, расположенных в Европе, Центральной Америке и ЮАР, а также 12 научно-исследовательских центров в различных странах мира. Филиалы научно-исследовательских и инновационных центров Hisense располагаются в нескольких провинциях Китая, а также в Южной Африке, США и Нидерландах. На 18 предприятиях Hisense, расположенных в различных странах мира, работает более 75 000 специалистов.

Источник: Hisense

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