Футболисты сборной России поменяются местами с журналистами

Впереди финал проекта «Кубок вкуса-2018», в рамках которого состоится уникальный матч: впервые на поле окажутся ведущие спортивные журналисты и блогеры, а игроки сборной России займут кресла комментаторов. Такого за всю историю футбола еще никто не видел!

18 мая на базе сборной России в Новогорске за команду представителей медиа сыграют главный фифер России Kefir, комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Константин Генич, телеведущий и посол ЧМ-2018 Евгений Савин, а также автор и ведущий «Картавого футбола» Никита Ковальчук. Журналисты и блогеры, которые так часто критиковали футболистов сборной, теперь сами продемонстрируют им свои спортивные навыки!

С 13:20 – 14:00 у всех желающих будет возможность посмотреть LIVE-трансляцию матча на YouTube и почувствовать вкус и азарт футбола на все 100%.

Помимо культового матча на завершающем мероприятии пройдет торжественное награждение победителей проекта «Кубок вкуса-2018», которые выиграли призы своей мечты, благодаря активному участию и невероятной любви к футболу!

Источник: Кубок вкуса-2018

Фото: Кубок вкуса-2018

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