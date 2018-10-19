ФК «Краснодар» получит пятую премию «Лига Fair Play»

РПЛ и генеральный партнер Российской Премьер-Лиги — букмекерская компания «Лига Ставок» определили лауреата премии «Лига Fair Play» в сентябре 2018 года. Самым дисциплинированным клубом осенней части сезона стал ФК «Краснодар», который уже в пятый раз в своей истории получит одну из самых честных премий российского футбола — «Лига Fair Play».

Торжественная церемония награждения команды состоится 21 октября перед началом домашнего матча «Краснодара» с «Ахматом».

Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели Fair Play. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Напомним, премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков. Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-лиги, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2018/2019. Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте ligafairplay.ru

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