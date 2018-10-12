Финал спортивной перезагрузки болельщиц «CSKA GIRL SPORT» состоится 17 октября

Два месяца шесть болельщиц ПФК ЦСКА, отобранные путем кастинга, жали/приседали/бегали за красно-синие цвета в фитнес-клубе «COME ON GYM» под руководством профессионального тренера Даниила Иконникова. 17 октября в 19:00 в ресторане «Шанделир» состоится финал спортивной перезагрузки болельщиц «CSKA GIRL SPORT».

Основная задача «CSKA GIRL SPORT» — показать максимальную приближенность к поставленной тренером программе, соблюдая правильный режим, рекомендации по питанию и, конечно, посещая тяжелые тренировки.

Кто победил в этой непростой схватке? Узнаем 17 октября.

Бронирование столов: 8-916-203-48-48

Генеральный инфопартнер проекта: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Генеральный партнер проекта: Фитнес-клуб «COME ON GYM»

Партнеры проекта: магазин спортивной одежды «Fight wear», ресторан «Chandelier», косметика «Compliment», цветы из мыла «Buketik iz mila», мини-копия 3D «Bein 3D», вечерние платья «Etre belle dress», магазин спортивного питания «Аmiprosportpit», танцевально-спортивный проект «Dancemotion club», моментальный загар «Moscow beauties», бар «Большой Куш», сувениры «Souvenir studio».

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба