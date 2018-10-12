Финал спортивной перезагрузки болельщиц «CSKA GIRL SPORT» состоится 17 октября

Два месяца шесть болельщиц ПФК ЦСКА, отобранные путем кастинга, жали/приседали/бегали за красно-синие цвета в фитнес-клубе «COME ON GYM» под руководством профессионального тренера Даниила Иконникова. 17 октября в 19:00 в ресторане «Шанделир» состоится финал спортивной перезагрузки болельщиц «CSKA GIRL SPORT».
Основная задача «CSKA GIRL SPORT» — показать максимальную приближенность к поставленной тренером программе, соблюдая правильный режим, рекомендации по питанию и, конечно, посещая тяжелые тренировки.
Кто победил в этой непростой схватке? Узнаем 17 октября.
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Генеральный партнер проекта: Фитнес-клуб «COME ON GYM»
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