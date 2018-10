Финал спортивной перезагрузки болельщиц «CSKA GIRL SPORT» состоится 17 октября

View this post on Instagram

А вы готовы к дерби? Мы уже в ожидании матча вместе с еженедельником @ftbl60 🤭💥 . . BOSS 👔 @dovlatova_koshka . Project director 👔 @wowamore . Главная локация проекта: 🏠 @comeongym . Тренер: 💪🏻 @dan1con ——— #CSKAGIRLsport #ComeOnGym #ComeOnGymТрансформация #ДэнМеняет #ЗанимайсяДоНеузнаваемости #CSKA #ФитнесПроект #Перезагрузка #ЦСКА #Похудение #Борьба #МеняйсяДоНеузнаваемости #FightWear #ДербиВсеяРуси