Евгений Ловчев стал председателем Общества «Спартак»

Сейчас, для многих людей, название «Спартак» ассоциируется в основном с футбольной и хоккейной командами. Тем не менее, история бренда берет свое начало, именно, с создания Общества «Спартак» в 1935 году. 1950 — 1960-е гг. стали временем расцвета Общества, которое объединяло около 40 спортивных дисциплин: футбол, хоккей, легкая атлетика, баскетбол, гандбол и т.д.

В 1987 году общество «Спартак» было упразднено, возрождение состоялось в 1991-м. К сожалению, данное возрождение произошло больше документально, чем фактически и за прошедшие годы массовой работы по популяризации Общества «Спартак», как общественной организации, не проводилось. Более того, всемирно известная эмблема и нагрудный знак Общества – ромб красного цвета, окантованный белой каймой с белой полосой внутри и буквой «С» в центре, был продан председателем общества коммерческой организации.

В планах Евгения Ловчева, который стал новым председателем Международного Физкультурно-Спортивного Общества «Спартак» им. Н. П. Старостина, возврат эмблемы и нагрудного знака в общество. А также возрождение традиций во всех видах спорта, объединение спартаковских команд в Обществе, увеличение представительства спортсменов-спартаковцев в составах сборных команд России, развитие детских школ в регионах, организация поддержки заслуженных ветеранов «Спартака». Проведение турниров для пропагандирования здорового образа жизни, увеличение армии спартаковских болельщиков по всей стране.

Источник: МФСО «Спартак»

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