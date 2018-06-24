Егор Крид выступит на фестивале KFC BATTLE FEST в Краснодаре

7 июля на территории ТРЦ «Галерея Краснодар» KFC соберет самых талантливых и активных молодых ребят с юга России на долгожданном фестивале спорта и музыки KFC BATTLE FEST. Поддержать участников приедут звезды спорта и шоу-бизнеса, среди которых и Наставники проекта – популярный исполнитель Егор Крид и чемпион NBA по стритболу Тимофей Мозгов.

На протяжении многих недель юные футболисты и баскетболисты боролись за выход в региональный финал Чемпионатов KFC. Участие в отборочном этапе приняли команды из Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новороссийска и Воронежа.

Теперь сильнейшим командам предстоит сразиться за путевку в Москву на Суперфинал проекта, где они поборются за главный приз — поездку в Европу от туроператора SUNMAR! Всего в 2018 году участниками Чемпионатов KFC по футболу и стритболу станут более 100.000 человек из 27 городов России и СНГ.

KFC BATTLE — удивительный проект. Приятно видеть, как он набирает обороты и становится все популярней среди молодежи. Я поддерживаю проект уже несколько лет, и каждый раз он открывает мне новые грани творчества и возможности конкурсантов. Это невероятно круто, что все молодые ребята и девушки стремятся реализовать себя и показать свои таланты — это значит, что появляется все больше людей, которым есть что сказать. Будьте упорны и верьте в свою идею — и все у вас обязательно получится! — рассказывает в преддверии события Наставник KFC BATTLE по направлению вокал Егор Крид.

Программа фестиваля

KFC BATTLE FEST в Краснодаре — это мощный микс трендовых видов спорта и направлений стрит-культур. В распоряжении участников — футбольное поле, сцена, воркаут-площадка и интерактивные зоны. В течение всего дня каждый гость может поболеть за команду друзей, пообщаться со звездами на автограф-сессии, прокачать себя, освоить новые виды спорта и творчества, а также просто весело провести время. А специальным гостем станет Наставник Чемпионата KFC по стритболу, чемпион NBA Тимофей Мозгов, который также примет участие в автограф — сессии и наградит победителей на Чемпионате по стритболу.

Стадион

В программе фестиваля — региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу. В турнире примут участие мужские и женские любительские команды из Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новороссийска и Воронежа в возрасте от 14 лет. Тему соревнований продолжает Чемпионат KFC по воркауту, в рамках которого пройдут батлы между спортсменами. Воркаут-зона будет организована при поддержке бренда «Троекурово».

Интерактив

На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, на которых каждый сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть интересные призы. Из новинок сезона 2018 на фестивале будут презентованы квест от KFC и сети квестов в реальности «Клаустрофобия», а также дизайн-студия, выставка лучших работ конкурса KFC BATTLE: фото и зона знакомств.

Гостей ждёт сюрприз от официального партнёра проекта М.Видео. На площадку фестиваля приедет Road Show «М.Видео». В программу которого входят: тестирование современных игровых компьютеров, VR, смартфонов Samsung Galaxy S9, турниры по Injustice 2, Forza Motorsport 7, FIFA 18, выступление участников Stand-Up Club и многое другое.

Блогеры

Традиционно фестиваль KFC BATTLE FEST объединяет все молодежные тренды. Один из них – блогеры! Любой желающий может получить автографы у своих популярных кумиров, имя которых пока держится в секрете.

Сцена

В яркой шоу-программе на сцене ожидаются выступления черлидеров, массовые флешмобы, битбокс, танцевальные батлы и многое другое! В качестве специального гостя фестиваля выступит финалист «Новой Фабрики Звезд» Даниил Данилевский, а хедлайнером фестиваля станет Наставник KFC BATTLE по направлению вокал, популярный исполнитель Егор Крид! Участвуй сам и приходи болеть за своих друзей!

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.