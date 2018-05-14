Braun и полузащитник сборной России Роман Зобнин представляют самые эффективные способы ухода за собой

Всемирно известный бренд Braun объявил о партнерстве с одним из ведущих футболистов страны – Романом Зобниным. Знаменитый футболист стал лицом бренда Braun и представил новую электробритву Braun Series 3 ProSkin, а также инструменты для стайлинга Braun.

В современном стремительной темпе жизни на уход за собой остается крайне мало времени. Именно поэтому Braun создает продукцию специально для тех, кто ценит каждую минуту и уделяет внимание тому, что действительно важно.

С насыщенным графиком тренировок и матчей 24-часовой образ жизни футболиста не оставляет времени на долгие процедуры. Сегодня для идеального внешнего вида достаточно подобрать один инструмент от Braun для создания стильного образа, что дает возможность сосредоточиться на самых важных моментах жизни.

«Как перфекционист, я стараюсь не выполнять две задачи одновременно. На тренировке я должен всегда выкладываться на все 100%, и фокусируюсь на том, что важно в данный момент. Я уже давно пользуюсь бритвой Braun, и для меня это незаменимый помощник в ежедневном уходе, поэтому я был очень рад возможности стать лицом бренда в 2018 году», – комментирует Роман Зобнин.

Обновленная электробритва Braun Series 3 ProSkin c тройной бритвенной головкой и технологией MicroComb обеспечивает быстрое бритье и великолепный комфорт коже. Двойные сеточки и встронный промежуточный триммер делают бритье еще более тщательным и быстрым. Они эффективно срезают как длинные, так и короткие волосы всего одним движением. Новинка уже представлена на российском рынке.

Braun – дочерняя компания Procter & Gamble, которая была основана в 1921 году в Германии и занимается разработкой и производством широкого спектра малых бытовых электроприборов, объединяющих в себе технические инновации, надежное качество и оригинальный дизайн, – от электрических бритв и приборов для ухода за лицом и телом, до малой бытовой техники. Продукция Braun распространяется по всему миру.

Источник: Braun

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