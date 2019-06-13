БК «Лига Ставок» выступила партнером XVI Скачек на приз Президента РФ

12 июня 2019 года на Центральном Московском ипподроме состоялись XVI Скачки на приз Президента Российской Федерации. Одним из партнеров мероприятия выступила БК «Лига Ставок». В этом году один из самых престижных и статусных турниров по скачкам в России отметил 15-летие. Юбилейные скачки торжественно открыл Кавалерийский почётный эскорт Президентского полка и Первый оперативный полк полиции ГУ МВД России по городу Москве.

За последние годы Скачки на приз Президента РФ стали самым значимым годовым событием в конной индустрии России, объединяющим лучших коннозаводчиков страны. Традиционно в скачках принимают участие лошади чистокровных верховых пород из России, Абхазии, Южной Осетии и стран СНГ.

Эти яркие, масштабные соревнования славятся богатой историей и по праву являются одним из главных и ожидаемых событий в спортивном календаре», — заявил В.В. Путин в своем приветственном письме

Глава государства пожелал удачи всем участникам соревнований и подчеркнул, что подобные мероприятия значительно способствуют развитию замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной школы верховой езды. Приветственное письмо от имени В.В. Путина зачитал Игорь Левитин, помощник президента.

«Для нас, безусловно, большая честь быть в числе партнеров такого знакового события, — поделился Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок». – Значение коневодческой отрасли для сельского хозяйства нашей страны огромно. Что касается конных соревнований, то это особенный вид спорта. Конечно, скачки уступают по популярности футболу или хоккею, но при этом являются одним из самых зрелищных спортивных состязаний с вековыми традициями».

В этом году общий призовой фонд скачек на приз Президента РФ составил порядка 30 миллионов рублей, всего было разыграно 11 наград. Победу в борьбе за главный приз одержал чистокровный жеребец по кличке Конард Лорд.

Источник: Лига Ставок

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