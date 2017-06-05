Ауди Центр Таганка стал лауреат премии «Автодилер года – 2017»

В Москве подвели итоги третьего ежегодного рейтинга «Автодилер года – 2017». Оглашение результатов и церемония награждения победителей рейтинга прошли на площадке делового центра «Москва-Сити». Ауди Центр Таганка – победитель номинации «Лучшие дилеры по организации продаж автомобилей с пробегом».

Организатором премии «Автодилер года – 2017» выступает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты агентства проанализировали работу более 400 дилерских центров по всей России, выставив каждому интегральную оценку в баллах. Рейтинг формировался в 4 основных номинациях: «Лучший дилер по организации продаж новых автомобилей», «Лучший дилер по организации продаж автомобилей с пробегом», «Лучший дилер по организации сервиса» и «Лучший дилер по интернет-маркетингу», а также одной специальной номинации «Доверие потребителей», которая основана на опросе автовладельцев. Ауди Центр Таганка, официальный дилер Audi в России стал победителем в номинации «Лучшие дилеры по организации продаж автомобилей с пробегом» в сегменте премиум-класса. Лидеров номинации определяли по суммарному объему продаж автомобилей с пробегом, количеству проданных автомобилей и выручке от продаж на одного сотрудника и по динамике продаж в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы гордимся победой в рейтинге «Автодилер Года – 2017, – комментирует Андрей Туркин, Генеральный директор Ауди Центр Таганка. – Несмотря на спад продаж, отрицательную конъюнктуру рынка новых автомобилей и множество других факторов, наш дилерский центр показал прекрасные результаты в сегменте продаж авто с пробегом. Эту награду мы получили благодаря слаженной работе коллектива автосалона. Хочется поблагодарить всех наших сотрудников за блестящий результат, которого нам удалось достичь по итогам 2016 года».

Победа в рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА 2017» – далеко не первое достижение в истории Ауди Центра Таганка. В апреле этого года дилерский центр одержал победу в национальном финале Audi Twin Cup 2017 в категории «Сервис», а в 2016 году стал победителем международного финала Audi Twin Cup – конкурса, где специалисты, представляющие дилерские центры Audi со всего мира, соревновались за титул лучшего предприятия в области сервисного обслуживания. Впервые в истории конкурса победу одержала команда из России.

Фото: АСЦ группа компаний

Источник: АСЦ группа компаний

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