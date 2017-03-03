Александр Чеферин: «Пойманные на договорных матчах должны быть изгнаны из футбола»

В Риме состоялась встреча рабочей группы УЕФА по борьбе с договорными матчами.На четвертой встрече рабочих групп УЕФА по борьбе с договорными матчами присутствовали представители Европола, Совета Европы, национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью, комиссии по контролю за азартными играми в Великобритании, итальянской полиции и делегаты других правоохранительных структур и органов контроля за азартными играми.

УЕФА отметил успех своей программы по борьбе с договорными матчами на ЕВРО-2016, где ни один поединок не дал повода усомниться в честности результата.

«Одна из моих главных задач на посту президента УЕФА заключается в том, чтобы дать новый толчок кампании по защите честности и справедливости в нашем виде спорта, а также остановить договорные матчи, практику незаконных ставок и коррупцию. Договорные матчи не должны и не будут сходить с рук. Пойманные должны быть изгнаны из футбола», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Чеферин подчеркнул, что УЕФА и футбольная семья не могут в одиночку бороться с проблемой договорных матчей и должны тесно сотрудничать с органами правопорядка.

Созданная УЕФА система по выявлению мошенничества в букмекерском бизнесе ежегодно отслеживает более 30 тысяч матчей в еврокубках и национальных чемпионатах. На встрече в Риме приветствовали решение в отношении клуба «Скендербеу», которое проложило важный путь для будущих процедур, связанных с договорными матчами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Global Look Press