«Адванс-Авто» представил новый BMW X2

Дилерский центр BMW презентовал новый автомобиль BMW X2 в радикально новом и смелом формате в самом центре столицы на Крымском валу. Было громко. Было шумно. Было на грани. «Адванс-Авто» превзошел все ожидания клиентов и организовал самую крутую вечеринку в Москве.

Вечеринку посетили более 250 гостей, самые удачливые и активные получили памятные подарки. «Новый BMW X2 с его дерзким агрессивным характером будет особенно востребован среди активных амбициозных молодых людей, которые имеют чувство стиля, ценят индивидуальность и получают настоящее удовольствие от вождения, – отмечает Сергей Янчук, генеральный директор BMW «Адванс-Авто». – Этот автомобиль будет всегда выделяться на дороге уникальным дизайном. Я уверен, наши клиенты оценят этот стиль, и скоро на дорогах Москвы мы увидим много ярких новинок».

Новый BMW X2 обладает впечатляющими характеристиками уже в базовой комплектации. Базируется новинка на переднеприводной платформе UKL со стойками McPherson и имеет опциональный полный привод с муфтой подключения задней оси. Кроссоверу доступны три варианта двигателя: базовый бензиновый вариант sDrive20i (192 л.с., 280 Нм) и дизельный xDrive20d (190 л.с. 400 Нм). Модель BMW X2 sDrive20i (масса– 1535 кг) разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с при максимальной скорости 227 км/ч. Версия xDrive20d (1675 кг) достигает 100 км/ч за 7,7 с (максимальная скорость – 221 км/ч). Габариты авто: 4360 мм в длину, 1526 мм в высоту, колесная база 2670 мм, клиренс ― 182 мм. Стоимость авто в базовой комплектации начинается от 2 250 000 руб.

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