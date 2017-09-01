200-тысячным автомобилем, произведенным в  Нижнем Новгороде, стала ŠKODA OCTAVIA

С конвейера завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде сошел 200-тысячный автомобиль. Юбилейной моделью стала ŠKODA OCTAVIA Style 1.8 TSI мощностью 180 л.с. цвета Platinum Grey.

Михаэль Оэльеклаус (Michael Oeljeklaus), член Совета директоров ŠKODA, ответственный за производство и логистику, посетил завод и поздравил сотрудников с очередным важным достижением. Производственная площадка VOLKSWAGEN Group Rus в Нижнем Новороде начала свою работу в 2011 году, в настоящий момент здесь выпускают автомобили ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA YETI и Volkswagen Jetta. В августе 2017 года ŠKODA AUTO Россия анонсировала планы по запуску на заводе производства модели KODIAQ.

«Выпуск 200-тысячного автомобиля на заводе в Нижнем Новгороде – это, несомненно, большое достижение. Символично, что юбилейной моделью, произведенной здесь, стала именно новая OCTAVIA, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – OCTAVIA – сердце нашего бренда. Она воплощает ключевые преимущества, заложенные в ДНК ŠKODA, и задает новые стандарты, меняя представление об автомобилях своего класса. Клиенты в России всегда относились с теплотой к этой легендарной модели, и запуск локального производства новой OCTAVIA, который состоялся в марте этого года, стал еще одним шагом к укреплению ее позиций на российском рынке».

Источник: ŠKODA AUTO Россия

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