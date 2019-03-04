Все что-то меняют, чтобы футбол не был скучным. Но только не Россия. Андрей Вдовин – о новых правилах игры

В футболе все-таки произошла революция, причем там, где ее особенно не ждали. Пока все следили, как Пеп Гвардиола модернизирует тики-таку, а Юрген Клопп конструирует вертикальный футбол, судьи устроили ползучий переворот. За последнее десятилетие в правилах игры произошло столько изменений, сколько не может себе позволить ни один вид спорта.

Последнее, что придумали в IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, который и принимает такие изменения):

Непреднамеренная игра рукой теперь будет всегда наказываться в случае, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент.

Раньше все было на усмотрение судьи, и это вполне нормальное изменение, чтобы свести к минимуму возможности арбитров влиять на результат матча.

Игрок, который покидает поле для замены, может отправиться за ближайшую к нему линию аута, а не обязательно к скамейке запасных.

Все обрадовались: теперь будет меньше затяжек времени, когда футболисты со скоростью среднеазиатской черепахи двигались на замену. Но надо посмотреть еще, как будет действовать это правило и не будут ли игроки выбирать наиболее длинный путь к линии аута.

Желтые и красные карточки могут быть показаны представителям команд за неспортивное поведение. В том числе и тренерам.

Неплохо: теперь весь стадион будет видеть, что Моуринью удалили за две ЖК, а не просто так.

Отменено правило о том, что мяч должен покинуть штрафную площадь при ударе от ворот прежде, чем его коснется другой игрок команды.

Интересная правка. Наверняка как-то изменит возможность прессинга: команда, которая начинает ударом от своих ворот, будет проще выходить из-под него.

Игрокам команды, которая исполняет штрафной удар, будет запрещено становиться в «стенку» с целью помешать обороняющейся стороне. Теперь они должны располагаться не ближе чем в метре от «стенки».

Судьям надоели разборки при пробитии штрафных, когда команда пытается выжать из «стенки» чужого игрока.

При исполнении пенальти голкиперы могут стоять на линии только одной ногой.

Вряд ли что-то изменится, и вратари все равно не прекратят выбегать при пенальти раньше времени. Зато теперь в некоторых случаях это будет законно.

Попадание мяча в арбитра будет приводить к назначению спорного мяча.

Раньше игра не останавливалась. И теоретически арбитр мог нанести удар по каким-либо воротам, и гол был бы засчитан.

Теперь прибавьте к этим изменениям другие, принятые за последние десять лет: судьи за воротами, правило «6 секунд», возможность удалять игроков еще до того, как они вышли на поле, возможность наказывать исполнителя пенальти за затяжку времени и ложные замахи, отмена двойного наказания за «фол последней надежды» в штрафной, четвертая замена… VAR, наконец.

Ранее сравнимые по последствиям изменения в законах футбола были приняты в 1990-х, когда голкиперам запретили брать мяч в руки после передачи от своих партнеров. А большинство из нынешних правок в правила игры были прияты за последние пару лет. И все вместе они меняют футбол не меньше, чем тренерские идеи Клоппа и Гвардиолы.

А самое главное – все они направлены на увеличение динамичности игры, на искоренение задержек времени, на устранение споров, которые крадут секунды и минуты у матча. А в конечном счете – к повышению результативности и зрелищности. Чтобы было больше голов, чтобы рос темп, не было остановок и футбольный матч был похож на вихрь, способный подхватить вас и держать в напряжении 90 минут.

Весь футбольный мир сражается за то, чтобы футбол был динамичным и атакующим. И только в России сопротивляются этому. Российская Премьер-лига считается одним из самых закрытых чемпионатов в Европе. Забивать тут неимоверно сложно. Лучший наш бомбардир после 18 туров имеет на счету 9 голов. А больше 20 мячей в нашем чемпионате в последний раз забивали в переходном сезоне-2011/12, когда он длился полтора года.

Слуцкий в Европе – это провал? Андрей Вдовин – о том, что мешает главному тренеру «Витесса»

Принцип большинства команд РПЛ – не пускать, тянуть, вцепиться, перекрыть, вымучить… В этом беда нашего футбола: он слишком прагматичен и заточен на результат.

В нем самое красивое – счет на табло, и этому есть простое и банальное объяснение. На кого работает большинство команд РПЛ? Кто их главный заказчик? Кто платит основные деньги? Разве зритель? Нет, у клубов другие финансовые источники. И чтобы получить доступ к ним, не нужна зрелищная игра. Нужна турнирная таблица и строчка в ней. Вот он — документ, с помощью которого можно отчитаться за годовой бюджет.

Но закон причин и следствий тут неумолим: нет зрелищности – нет интереса, нет полных трибун, нет продаж подписок на ТВ-трансляции. И в конечном счете нет возможности соскочить с бюджетного финансирования. А самое главное – футбол протухает.

Но как-то это нужно менять. Даже IFAB, где раньше сидели чуть тронутые плесенью консерваторы, уже не стесняется ради повышения зрелищности переписывать свои священные правила футбола. Может, и в РПЛ есть возможность пересмотреть какие-то законы. Например, не собираешь 70 процентов трибун домашнего матча – ноль тебе, а не поступления от ТВ-контракта. Средняя результативность твоей команды 1,0-что-то-там – штраф тебе. За затяжку времени – желтую, а если тут же не ввел мяч в игру – еще одну и за ней красную…

Если мы всей страной не хотим играть в сборную Греции-2004, надо принимать к этому какие-то меры.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, официальный сайт IFAB

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»