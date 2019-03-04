Все что-то меняют, чтобы футбол не был скучным. Но только не Россия. Андрей Вдовин – о новых правилах игры

В футболе все-таки произошла революция, причем там, где ее особенно не ждали. Пока все следили, как Пеп Гвардиола модернизирует тики-таку, а Юрген Клопп конструирует вертикальный футбол, судьи устроили ползучий переворот. За последнее десятилетие в правилах игры произошло столько изменений, сколько не может себе позволить ни один вид спорта.
Последнее, что придумали в IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, который и принимает такие изменения):
- Непреднамеренная игра рукой теперь будет всегда наказываться в случае, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент.
Раньше все было на усмотрение судьи, и это вполне нормальное изменение, чтобы свести к минимуму возможности арбитров влиять на результат матча.
- Игрок, который покидает поле для замены, может отправиться за ближайшую к нему линию аута, а не обязательно к скамейке запасных.
Все обрадовались: теперь будет меньше затяжек времени, когда футболисты со скоростью среднеазиатской черепахи двигались на замену. Но надо посмотреть еще, как будет действовать это правило и не будут ли игроки выбирать наиболее длинный путь к линии аута.
- Желтые и красные карточки могут быть показаны представителям команд за неспортивное поведение. В том числе и тренерам.
Неплохо: теперь весь стадион будет видеть, что Моуринью удалили за две ЖК, а не просто так.
- Отменено правило о том, что мяч должен покинуть штрафную площадь при ударе от ворот прежде, чем его коснется другой игрок команды.
Интересная правка. Наверняка как-то изменит возможность прессинга: команда, которая начинает ударом от своих ворот, будет проще выходить из-под него.
- Игрокам команды, которая исполняет штрафной удар, будет запрещено становиться в «стенку» с целью помешать обороняющейся стороне. Теперь они должны располагаться не ближе чем в метре от «стенки».
Судьям надоели разборки при пробитии штрафных, когда команда пытается выжать из «стенки» чужого игрока.
- При исполнении пенальти голкиперы могут стоять на линии только одной ногой.
Вряд ли что-то изменится, и вратари все равно не прекратят выбегать при пенальти раньше времени. Зато теперь в некоторых случаях это будет законно.
- Попадание мяча в арбитра будет приводить к назначению спорного мяча.
Раньше игра не останавливалась. И теоретически арбитр мог нанести удар по каким-либо воротам, и гол был бы засчитан.
Теперь прибавьте к этим изменениям другие, принятые за последние десять лет: судьи за воротами, правило «6 секунд», возможность удалять игроков еще до того, как они вышли на поле, возможность наказывать исполнителя пенальти за затяжку времени и ложные замахи, отмена двойного наказания за «фол последней надежды» в штрафной, четвертая замена… VAR, наконец.
Ранее сравнимые по последствиям изменения в законах футбола были приняты в 1990-х, когда голкиперам запретили брать мяч в руки после передачи от своих партнеров. А большинство из нынешних правок в правила игры были прияты за последние пару лет. И все вместе они меняют футбол не меньше, чем тренерские идеи Клоппа и Гвардиолы.
А самое главное – все они направлены на увеличение динамичности игры, на искоренение задержек времени, на устранение споров, которые крадут секунды и минуты у матча. А в конечном счете – к повышению результативности и зрелищности. Чтобы было больше голов, чтобы рос темп, не было остановок и футбольный матч был похож на вихрь, способный подхватить вас и держать в напряжении 90 минут.
Весь футбольный мир сражается за то, чтобы футбол был динамичным и атакующим. И только в России сопротивляются этому. Российская Премьер-лига считается одним из самых закрытых чемпионатов в Европе. Забивать тут неимоверно сложно. Лучший наш бомбардир после 18 туров имеет на счету 9 голов. А больше 20 мячей в нашем чемпионате в последний раз забивали в переходном сезоне-2011/12, когда он длился полтора года.
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Принцип большинства команд РПЛ – не пускать, тянуть, вцепиться, перекрыть, вымучить… В этом беда нашего футбола: он слишком прагматичен и заточен на результат.
В нем самое красивое – счет на табло, и этому есть простое и банальное объяснение. На кого работает большинство команд РПЛ? Кто их главный заказчик? Кто платит основные деньги? Разве зритель? Нет, у клубов другие финансовые источники. И чтобы получить доступ к ним, не нужна зрелищная игра. Нужна турнирная таблица и строчка в ней. Вот он — документ, с помощью которого можно отчитаться за годовой бюджет.
Но закон причин и следствий тут неумолим: нет зрелищности – нет интереса, нет полных трибун, нет продаж подписок на ТВ-трансляции. И в конечном счете нет возможности соскочить с бюджетного финансирования. А самое главное – футбол протухает.
Но как-то это нужно менять. Даже IFAB, где раньше сидели чуть тронутые плесенью консерваторы, уже не стесняется ради повышения зрелищности переписывать свои священные правила футбола. Может, и в РПЛ есть возможность пересмотреть какие-то законы. Например, не собираешь 70 процентов трибун домашнего матча – ноль тебе, а не поступления от ТВ-контракта. Средняя результативность твоей команды 1,0-что-то-там – штраф тебе. За затяжку времени – желтую, а если тут же не ввел мяч в игру – еще одну и за ней красную…
Если мы всей страной не хотим играть в сборную Греции-2004, надо принимать к этому какие-то меры.
Текст: Андрей Вдовин
Фото: Global Look Press, официальный сайт IFAB