Страховой полис Кокорина. Максим Михалко – о тех, кого подставил нападающий «Зенита»

Ситуации, в которой оказались два непутевых друга — футболиста Александр Кокорин и Павел Мамаев, выдвигают на первый план понятие «клуб». Заявление клуба. Позиция клуба. Решение клуба. Все мы понимаем, что за этим, слегка абстрактным, понятием стоят конкретные люди. Которые к провинившимся игрокам относятся с большей или меньшей симпатией. Имеющие большие или меньшие полномочия. В большей или меньшей степени способные влиять на окончательный вердикт тем, кто нанес «Зениту» и «Краснодару» очередное репутационное пятно.

Да, издержки этого, в виде, например, гневных звонков с верхних этажей власти и нужды отвлекаться от глобальных футбольных, экономических или социальных вопросов, вынуждены принимать на себя эти самые люди. Именно они отвечают за размер зарплат игроков, а кто-то платит ее из своих денег, именно руководители имидж на игроках не только зарабатывают, но и теряют. Но есть в этом и частица не конкретного, эфемерного, может и преувеличенного.

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А вот в реальных буднях с Кокориными и Мамаевыми тесно общаются совсем другие люди. Тренеры, партнеры, массажисты, врачи, представители еще десяток не столь широкому кругу известных, но ценных для благополучия футболистов профессий. Допустим, тандему КоМа суждено избежать реальных сроков, а Кокорину (с Мамаевым здесь гораздо сложнее) суждено встретить лояльное решение высшего руководства своего клуба.

Но почему решать это должен лишь «клуб», когда футболист дерзко подставил команду!? Ту, самую, получившую усиление уже после нескольких выходов Кокорина на замену. Команду, в которой тренер создал атмосферу, где вернувшегося после травмы нападающего коллеги по амплуа воспринимают, как долгожданного помощника, а не конкурента.

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Команду, которая с возвращением Александра в разы повысила шансы не просто выиграть чемпионат, а впервые со времен Лучано Спаллетти подарить болельщикам наслаждение от безоговорочной победы. Команду, чей тренер, потирая руки, предвкушает дополнительные варианты использования своего джокера. И тут этот самый джокер бьет ей в поддых. Точно, резко, без замаха.

Зарядил беззаботный форвард в поддых Семаку и Дзюбе, Паредесу .Кузяеву и Дриусси. Ивановичу и Ерохину.

Извиняться в пустоту, перед камерой растягивая рот до ушей, легко. Это мы видели после шампанского в «Твиге».

Потому легко вскоре на эти извинения плевать. А вот каяться перед партнерами и обещать им, что подстава не повторится, это уже ответственность другого порядка. Если нападающий возьмет ее на себя, посмотрев в глаза не только веселому Дзюбе, но и серьезному Кузяеву, трудоголику Смольникову и брутальному Ивановичу, если он в своих обещаниях задержит взгляд на каждом из остальных партнеров, тумблер в голове Кокорина может в нужную сторону и переключиться.

Это даже не шанс. Это как раз редкий вид страхового полиса, что обеспечивает гарантию.

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Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Зенит», инстаграм Александра Кокорина

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»