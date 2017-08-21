«Спартак». Премьера сезона. Андрей Вдовин — о проблемах красно-белых

«Спартак» — главный футбольный триллер этого лета. Это кино для всех — и для физиков, и для лириков. Состав «Спартака» интересно разбирать, как конструктор, на винтики, смотреть, какая деталь испортилась и поржавела, и выбирать на рынке ту запчасть, которая, по вашему мнению, подходит больше всего. «Спартак» занимательно подвергать психоанализу: что происходит внутри команды, когда она впервые за 16 лет становится чемпионом? Но веселее всего смотреть реалити-шоу «Что происходит с боссами «Спартака». Чего они хотят, как этого добиваются и что получают в итоге.

Игра престолов в красно-белом клубе идет уже несколько месяцев. В роли Ланистеров с деньгами — вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и его команда. В роли Старков — Массимо Каррера и его помощники. За каждым – армия агентов и диверсанты-инсайдеры, закладывающие информационные бомбы друг под друга.

И все они думают, как захватить Железный трон — то есть трансферный бюджет в несколько десятков миллионов евро.

У каждого – свои плюсы и минусы. Измайлов — очень хороший управленец и финансист. Он зарабатывает деньги для «Спартака»: курирует работу спонсоров, магазинов, продажу билетов. Каррера — главный тренер, который принес «Спартаку» такое долгожданное «золото», и этим сказано многое. Все ждут, что их клинч должен разрубить основной владелец клуба Леонид Федун. Но перед ним очень непростой выбор: на чью сторону встать? Человека, обязанность которого – делать из российского футбола наконец что-то похожее на бизнес? Или парня, который может выигрывать титулы и способен сделать из «Спартака» команду победителей?

Уравнение практически нерешаемое. Отказаться от Измайлова — значит попасть в финансовую кабалу требований главного тренера и ввязаться в дорогостоящую «гонку вооружений» с «Зенитом».

Отвернуться от Карреры — получить огромные проблемы на трибунах «Открытие Арены».

Ведь там в знак поддержки вывешивают портреты итальянского тренера, а не вице-президента клуба. Держать паузу — значит рисковать сверх меры. «Спартак» и так проиграл уже три главных матча лета — «Зениту», ЦСКА и «Локомотиву». А звездных новичков в команде, таких, чтобы с ходу давали результат в центре обороны и на острие атаки, нет: стороны блокируют трансферы друг друга.

Новая серия этого триллера выходит каждый уикенд вместе с очередным туром чемпионата страны. И всякий раз происходит что-то интересное.

Сейчас, например, Массимо Каррера пошел на интервью к Нобелю Арустамяну, журналисту из его команды, видимо, с одной целью — предложить перемирие.

«Считаю, то, что произошло с Измайловым, было недопониманием, которое возникло, вероятно, по той причине, что я не очень хорошо владею русским языком, а он не говорит по-итальянски. Я уважаю клуб, который доверил мне должность главного тренера, и постараюсь сделать все возможное и невозможное. Я работаю в интересах клуба и не могу ставить ультиматумы» — это главное, что сказал как всегда закрытый со всех сторон Каррера.

«Спартак». Что не так. Почему чемпион страны проваливает старт сезона

Вряд ли это конец сериала. В «Спартаке» слишком много сценаристов, чтобы все закончилось на полуслове. Тем более зима и Лига чемпионов уже близко.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»