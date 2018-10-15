Словарный запас. Андрей Вдовин — о том, что происходит со сборной России

Конфетно-букетный период в отношениях сборной России и страны продолжается. Национальная команда в октябре выдала еще один отличный отрезок: ничья со Швецией (0:0), победа над Турцией (2:0) – и, как следствие, первое место в своей группе Лиги наций с отличными перспективами выйти в высший дивизион этого турнира. Но главная задача у команды Черчесова не в этом. Российская сборная все нынешнюю осень должна доказывать, что ЧМ-2018 — не случайность, не кратковременное помешательство, не статистическая погрешность в числовом ряду поражений, а самая настоящая закономерность. Самое время признать, что у нее это отлично получается.

Такие доказательства важны. Давайте не забывать, что Лига наций — это по большому счету замена контрольных матчей. Главный турнир цикла у сборной России начнется весной следующего года, когда надо будет отбираться на Евро-2020. И перед европейским отбором ощущение, что у нас есть настоящая команда, необходимо не только трибунам, но и самим игрокам. Нужно нечто такое, чего бы они, выходя на поле, боялись потерять. Что именно? Сложно объяснить одним словом.

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В финском языке есть слово kalsarikännit [калсарикяннит]. В переводе оно означает буквально следующее: «выпивать дома в нижнем белье, не планируя куда-либо выходить». А как назвать одним словом то, что сборная России приобрела на ЧМ-2018? А именно: уважение соперников, восторг трибун, удовлетворение от хорошо проделанной работы. Плюс игра, строгость линий, становящийся узнаваемым стиль. Нет, кажется, такого слова. Нечасто наша сборная так преображается, чтобы была необходимость придумывать его ранее.

Но гораздо интереснее понять, откуда все взялось. Ведь весной не было еще ничего. Говорят, дело в тренировочном сборе перед ЧМ-2018. Когда Станислав Черчесов и его штаб целенаправленно лепили команду к чемпионату мира, а потом эта команда жила и работала вместе еще почти месяц. Заряд, полученный там, оказался таким многовольтным, что до сих пор Дзюба без устали сражается на переднем крае, а Зобнин, Кузяев, Фернандес и Газинский — лучшие в своих клубах. Так, может, тогда такой сбор национальной команде нужен каждый год, а не только перед крупными турнирами?

Вторая причина — в психологии. Грохнули Саудовскую Аравию, без проблем разобрали Египет, а после провала с Уругваем все-таки прошли Испанию и сражались с Хорватией. Даже после вылета по пенальти — куча положительных эмоций и уверенность в своих силах. Но при этом Черчесов, кажется, не дал и минуты на то, чтобы остановиться, осмотреться и подумать: «Какие же мы молодцы!» Вы видели, как он орал на Головина, когда тот в последнем матче с Турцией, находясь в офсайде, не уступил мяч Черышеву? При счете 2:0, при полностью уже сделанной игре тренер натурально пихал одному из лидеров и официально самому дорогому игроку страны, а потом еще и усадил на скамейку! Эта жесткость и взрывная манера общения Станислава Черчесова не всегда нравится собеседникам. Но стоит признать: она одна из составляющих успеха сборной России.

Третья причина — в аналитической работе штаба сборной России. Видно, как ту же сборную Турции тренеры положили на анатомический стол, сняли кожу и препарировали до скелета, отыскивая слабые места и болевые точки. Все неплохо сработало. Со Швецией получилось уже хуже. Там тоже, видимо, досконально изучали нашу команду и придумали лучший план — отдать нам мяч. Впервые за последний год, получив территориальное преимущество, сборная России не всегда понимала, как им распорядиться. Одно дело — прессинговать противника на чужой половине поля, загонять мяч к самому слабому из соперников, накрывать его и убегать в резкие контратаки. Совсем другое — когда против тебя действуют так же, причем команда, схожая с тобой по классу.

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Тут-то и выясняется одна из «точек роста», благодаря которой сборная РФ может стать еще лучше, — работа над позиционными атаками. В ноябре российская команда будет проводить контрольный матч со сборной Германии, и все почему-то очень ждут этой встречи — как будут смотреться наши против топ-соперника? Но это-то как раз сейчас не очень интересно. Бразилия, Аргентина, Франция, Португалия, Испания, Хорватия… Против грандов в последнее время мы играли уже так часто, что даже болельщики сборной России, закрыв глаза, могут спокойно перестроиться из 5+4+1 в 4+2+3+1 и как «Отче наш» прочитать набор обязанностей футболиста стартового состава. Что тут изменит еще один матч, пусть даже напротив нас окажется раненный Лев?

📹 | Денис Черышев: "Четыре очка в двух матчах — хороший результат" pic.twitter.com/xbMlGH6OHr — Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2018

А хотелось бы посмотреть на игру с какой-нибудь командой-сейфом. С той, которую побеждать вроде как обязательно, но которую и вскрыть очень непросто. С бетонной обороной, с защитниками-столбами, чтобы даже Дзюбе не отодвинуть их корпусом, в матче с которой нужны нетривиальные кротовые ходы в атаке… Что-то типа Исландии в ее лучшей сборке. Ведь наверняка такие команды в отборе к Евро-2020 нам попадутся, и именно от результатов встреч с ними будет зависеть решение главной задачи на 2019 год.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, ТАСС

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»