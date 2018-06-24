Роналду и остальные. Илья Казаков – о мифах и супергероях

Чемпионат мира, как каждое культовое мероприятие, наполнен не только легендами и всевозможными историческими и статистическими фактами, но еще и состоит из мифов, тщательно оберегаемых временем. И, как ни странно, похоже, действительно работающих спустя многие годы.

Календарь и результаты матчей группового турнира

Два самых стойких из них – это, по сути, даже не мифы, а проклятья. Никогда команде из Южной или Центральной Америки не стать чемпионом в Европе. Никогда победителю Кубка конфедераций не выиграть на следующий год Кубок мира.

Россия наполнена мифами больше, чем какая-либо другая страна. В них верят, они сбываются. Поэтому мало шансов, что что-то изменится этим летом. Чемпионат выиграет одна из европейских сборных, и это точно будет не Германия. Все идет к тому, и происходящее в первых матчах турнира лишний раз наполняет нас уверенностью, что порядок вещей должен оставаться неизменным.

Но мифы, как мы помним из прочитанных когда-то в детстве книг, можно изменить, создав новые или продолжив их самым невероятным образом. Для этого нужно только одно – появление героя, способного в одиночку сделать то, что неподвластно другим.

На мундиалях так бывало не раз. Самый яркий и убедительный пример – Франция-1998. Когда в команде, отчаянно буксовавшей с самого старта, в критический момент нашелся не просто лидер. В ней появился игрок, способный добыть победу именно в одиночку. Тот турнир должно было венчать противостояние двух гениев — Зидана и Роналдо, но опять-таки мифическая хворь оставила финал без бразильского феномена, и француз забрал все лавры себе.

Тот подвиг вошел в историю как эталонный пример для подражания. Наверное, поэтому мы с первых же минут каждого нового чемпионата мира смотрим с интересом и надеждой на тех, кто может реализовать мечты зрителей. В конце концов, всем нам нужны герои, а если говорить о футболе, то герои-игроки, но не тренеры. Поскольку мундиаль мало кто смотрит именно через фигуры наставников и мало кто пытается подражать им или видеть в них тень самого себя.

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В России первые игры явили миру двух супергероев. Александр Головин стал центральной фигурой матча открытия, сыграв броско и могущественно. Страна — хозяйка турнира ждала нового кумира десять лет, после того как Андрей Аршавин перестал быть футболистом, решающим в одиночку судьбу почти каждой встречи. Игра Алана Дзагоева на Евро-2012 оказалась, увы, только всплеском; ошибки Игоря Акинфеева два года спустя заставили померкнуть ореол его величия. Евро-2016 разрушило веру страны в свой футбол. Но домашний Кубок мира обязательно должен был подарить кого-то отличного во всех значениях этого слова. Головин оказался именно тем игроком – в первом своем испытании. Что его ждет дальше – загадка, но история этого мифа пока развивается по тем же самым лекалам, по которым выписаны все подобные истории.

Игру Головина затмил в первую неделю чемпионата мира только один человек. Или не человек, поскольку творить то, что повторяет Криштиану Роналду из года в год и из недели в неделю, под силу только гениям.

Роналду вытащил матч с Испанией (3:3) в одиночку и сделал это так, что заставил задуматься: а сколько же в итоге голов окажется на его счету этим летом в России?

Когда в декабре в Манеже прошла жеребьевка финальной части чемпионата мира, мы сразу же бросились смотреть, на кого может выйти в плей-офф наша сборная. Увиденное потрясло, сразу же задав потолок ожиданий от команды – выход из группы. Испания или Португалия, даже притом что четыре года назад обе великие пиренейские сборные не смогли преодолеть барьер группового этапа, для сборной России представлялись слишком сложными. Сегодня, когда лучшим матчем из сыгранных на чемпионате остается дерби Испания — Португалия, оптимизма при взгляде на возможное противостояние в одной восьмой с любым из этих противников не добавляется, но если соперником окажется Португалия, это будет фантастически интересно. Поскольку мы тогда увидим дуэль Роналду и Головина.

Разумеется, сейчас это звучит слишком громко и столь же оптимистично. Но если посмотреть на то, как на некоторых турнирах от матча к матчу росли игроки, с которыми на их родине были связаны определенные надежды, и еще раз окунуться в возникший ажиотаж вокруг молодого армейца, в вероятность такого противостояния хочется поверить. Головин не только наша главная надежда на удачное выступление на домашних полях, он еще и футболист, в котором всем нам хочется увидеть нечто большее, чем он сегодня является.

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Но даже при реализации подобных надежд в еще одну дуэль Головина с Роналду поверить непросто. Если вести речь о споре за первое место среди голеадоров. Хет-трик звездного португальца на старте, а потом еще гол в Марокко (1:0) — это даже не демонстрация могущества над конкурентами, это еще и заход на рекорд. Если не вечный, то по меньшей мере за последние годы.

Восемь голов, которые были у бразильца Роналдо на чемпионате мира-2002, еще недавно казались чем-то феноменальным. Всего семь матчей, если повезет дойти до финала, забивать в среднем больше мяча за игру — подобное под силу не только особенным, здесь еще должны совпасть и другие факторы, такие как везение, работа всей команды на своего лидера и какой-то невероятный кураж. У Криштиану всего этого в самом сложной встрече с из возможных – с Испанией — было в избытке. Португалец сыграл так, что поверить в то, что он как минимум превзойдет стандартную норму в пять мячей, которую выполняли игроки, становившиеся лучшими бомбардирами на трех последних чемпионатах, стало возможно.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергея Дроняева

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»