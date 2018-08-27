Промес-акция. Андрей Вдовин – о том, назначена ли самая большая скидка на лидера «Спартака»

Квинси Промес опять может уехать из «Спартака», и эта история уже начинает немного надоедать. Квинси не выбрался из Москвы зимой, когда в Англии за него собирались выложить 30 млн евро. Он не уехал в середине лета, когда итальянский «Милан» мог дать за него 25 млн. Сейчас «Монако» может выплатить за Промеса 20 млн евро, и опять не факт, что его продадут. И непонятно почему – ценник на голландского полузащитника «Спартака» падает синхронно с рублем, а сам он вряд ли пристрелил свои амбиции и готов провести всю карьеру в России.

После ничьей с ПАОК и вылета «Спартака» из Лиги чемпионов Массимо Карреру спрашивали про мотивацию Промеса, и итальянский тренер был просто взбешен.

— Почему ты меня спрашиваешь об этом?! – орал он на журналиста. — Потому что он не забил?! Квинси показал мотивацию сегодня, когда догонял соперника и играл защитника!

Такого Карреру можно увидеть нечасто. Кажется, этот вопрос все-таки зацепил его. А мотивация Квинси в том матче была проста: «Спартак» сражался за место в Лиге чемпионов – том турнире, где голландцу еще можно было успеть сделать себе имя. То сражение он проиграл. Будет ли теперь Промес так же отрабатывать в защите в матчах Лиги Европы?

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Теперь про мотивацию в чемпионате России. Квинси Промес — самый бьющий футболист российской Премьер-лиги – 4,6 удара за игру. У него самое большое количество ключевых передач за матч – 3,4. Казалось бы, в чем проблема – по цифрам он так же хорош, как и прежде. Но при этом за пять игр у него очень странная статистика: один гол с пенальти, одна передача, одна желтая карточка. Плюс незабитый пенальти в ключевом матче с ПАОК в Салониках.

А до этого был еще один непонятный эпизод. В июле нынешнего года Квинси Промес был арестован на Ибице. Испанские СМИ писали, что футболиста задержали за избиение жены. Но что там происходило на самом деле, чем закончилось и закончилось ли вообще – совершенно непонятно. От «Спартака» же по поводу случившегося был только один комментарий. «Мне Квинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил», — заявил Массимо Каррера.

С Промесом что-то явно происходит. Кажется, он совсем не тот, каким был осенью прошлого года. Он теперь не так здорово общается с болельщиками, и нет ощущения, что Квинси – душа «Спартака», его сердце и мотор. Раньше он делал все, чтобы оставаться главным лидером команды, и ему было важно, чтобы это видели все – не только раздевалка, но и трибуны. А сейчас создается впечатление, что махнул рукой: пусть идет как идет.

Возможно, за год все так изменилось потому, что тогда, осенью 2017-го, он мечтал о «Ливерпуле» или «Арсенале», видел себя одним из тех, кто может быть на первых ролях в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. И почему-то кажется, что все перевернул матч «Ливерпуль» — «Спартак». В нем москвичи были раздавлены – 0:7. Предложения исчезли. Квинси Промес остался в Москве.

Сейчас ему уже 26 лет. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2021 года. Но вы уверены, что все свои лучшие годы Промес хочет провести именно в чемпионате России? Что он готов здесь выкладываться, как и прежде, сражаясь за медали РПЛ и даже не мечтая о топ-лигах? А с каждым сезоном интерес к нападающему тает. Год назад его возможное появление в топ-клубе АПЛ не казалось фантастикой. Этим летом его «продавали» в «Интер», «Милан» «Рому», а сейчас — в «Монако», «Севилью» и «Бенфику». Что будет еще через год? Клубы второй десятки Испании и Италии? Греция или Турция?

Наверняка Промес все это держит в голове. Тем более сейчас, когда его команда вылетела из Лиги чемпионов. Но что делать «Спартаку» в этой ситуации? Всеми силами удерживать лидера, надеясь на спортивную злость Квинси и на то, что честолюбие не позволит ему потерять интерес к футболу? Или постараться продать сейчас, пусть не на пике цены, но все равно за приличные деньги? И тем самым дать понять другим потенциальным легионерам, что «Спартак» — это не тупик, не конец карьеры, что отсюда уезжают и в европейские топ-клубы?

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Решать надо быстро: в полночь 31 августа в Европе захлопнутся последние трансферные окна. Но кто тогда в «Спартаке» в схеме 4+3+3 закроет левый фланг атаки? Ломовицкий? Ханни? Мельгарехо? Самое загадочное приобретение последних сезонов Педро Роша? Вариантов достаточно, но ни один из них не выглядит бесспорным. И это обстоятельство тоже встает на пути трансфера Квинси Промеса. Расставаться с лидерами всегда немного страшно — неизвестность пугает. Но иногда еще страшнее упустить правильный момент, чтобы от трансфера выиграли все, а футболисты потом с ностальгией вспоминали о прошлом клубе.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»