Президентский стиль «Краснодара». Андрей Чернышов – о самой атакующей команде РПЛ

«Краснодар» показывает привлекательный футбол, но это не всегда приносит результат. Выступление команды на поле может быть красивым или нет, но все ведь решает счет на табло. Я далек от философии Сергея Галицкого, утверждающего, что игра важнее всего остального. Убежден, он лукавит. Но президента «Краснодара» можно понять: так он привлекает интерес болельщиков к своей команде.

Мне не меньше нравится футбол, который демонстрируют ЦСКА и «Локомотив», потому что у них есть нацеленность на результат и мощь, чего «Краснодару» немного не хватает. И для того чтобы выйти на более высокий уровень, «быкам» надо добавить в стиль прагматизма. Если клуб избрал атакующую модель, то нужны время и должный подбор игроков. Далеко не каждый футболист способен понять тренерскую философию, именно поэтому мы часто видим, как новые специалисты приходят и кардинально чистят состав под себя.

Есть ли у модели «Краснодара» очевидные проблемы? Есть, особенно когда вы упираетесь в команду, которая обороняется всем составом. И в то же время, играя в атаку, как «Краснодар», приходится оставлять позади только двух защитников, и в случае потери мяча соперники вас могут легко наказать. Показателен эпизод на последних минутах матча Лиги Европы против «Валенсии». Классон потерял мяч в центре поля после неудачной обводки. Швед хотел уйти от соперника, сохранить мяч и сделать передачу надежнее, когда можно было просто выбить мяч подальше и удержать нужный результат. В итоге Классон ошибся — «Краснодар» пропустил и покинул еврокубок.

Мурад Мусаев руководит командой почти год, но игровой стиль «Краснодара» не тренерский, а Сергея Галицкого. Помните, владелец клуба взял Олега Кононова, высказал ему свои пожелания, и тот их принял, затем с командой работал Игорь Шалимов, а сейчас — Мурад Мусаев. Но это ни в коем случае не преуменьшает важности и заслуг коллег, потому что они доводят философию Галицкого до футболистов, ведут тренировочный процесс.

Любой президент клуба – человек, дающий деньги и желающий видеть вещи, которые, как ему кажется, правильные. Многие руководители из тех, с кем я работал, пытались привнести что-то свое в тренерскую работу либо высказать замечание по поводу игры или тренировок. Когда я только начинал, у меня это вызывало шок и я вставал на дыбы. С опытом понял, что идеальных президентов не бывает, любой из них будет вмешиваться в процессы. В таком случае нужно спокойно выслушать предлагаемые вещи и донести свою позицию. На споры всегда ответит результат.

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Я видел много весенних игр «Краснодара», и кажется, у нас растет перспективный вратарь Матвей Сафонов. У него уже четыре «сухих» матча, и если он продолжит так играть, то не только сместит Станислава Крицюка, но и доберется до сборной России. Однако молодым ребятам свойственны перепады, есть, конечно, исключения, вроде Игоря Акинфеева. Ему в 16 лет доверили ворота, и он до сих пор вратарь №1. Хочется верить, что у нас появился еще один вратарь с устойчивой психикой.

Надо отметить молодых Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова. Перспективные парни, к сожалению, не смогли без шума разобраться из-за новых контрактов. Иван на какое-то время оказался вне состава, и в этот отрезок пострадали и футболист, и клуб. Нетипичная ситуация для «Краснодара». Очень сложно со стороны судить, кто прав. Галицкий старается контролировать в клубе все, вплоть до того, что воспитанников знает по именам. Президент вникает во все мелкие вопросы – это ему большой плюс, но в клубе есть и другие люди, которые должны подобные вещи отслеживать. Думаю, вины президента в споре нет. За ним, как и за каждым клубным президентом, лишь финальная подпись. Шапи – неординарный игрок. Об этом говорят его голы. Возможно, он не выходит на поле на столько времени, на сколько бы хотел, но Мусаеву виднее. Возможно, так тренер постепенно подготавливает парня к следующему сезону и к игре за основу.

Академия «Краснодара» приносит плоды. Галицкий давно говорил о том, что им необходимо создать базу, обеспечить все условия для роста и обучить тренеров. И сейчас уже появились первые ребята, пополнившие основной состав. Но опять-таки, какой бы прекрасной академия ни была, даже как у «Барселоны» или «Аякса», из одного выпускного возраста 14—16 игроков не попадают в первую команду. Если есть три-четыре достойных кандидата в основу, то это уже очень позитивный момент. Сергей Галицкий мечтает видеть 11 воспитанников в старте, но это очень сложно, ведь при реализации подобной идеи едва ли команда будет бороться за высокие места.

Сейчас лидер «Краснодара» — швед Виктор Классон. В этом сезоне он наколотил суммарно во всех турнирах 11 голов и отдал 6 голевых передач. Еще когда Классона только подписали, он мне понравился: видно было, что перспективный. А сейчас период адаптации давно пройден. Мусаев сместил шведа на позицию чистого форварда, чтобы тот мог себя больше проявить. С другой стороны, эта мера наверняка вынужденная, но ход себя полностью оправдывает.

Вообще мне игроки из Скандинавии импонируют. Они меньше подвержены настроению, чем южноамериканцы и африканцы. Многие думают, что в России сейчас стали делать ставку на скандинавов. Я общался со многими агентами из России и зарубежья. Была ситуация, когда игроки из северных стран банально не хотели к нам переезжать, невзирая на финансовые выгоды. Они говорили, что не готовы жертвовать стабильностью, хорошим уровнем образования и медицины для своих детей. Но со временем наш футбол стал развиваться, и мышление поменялось.

Мы хвалим «Краснодар» за атаку, но стоит отметить и связку центральных защитников Мартынович–Спаич, которая в этом сезоне надежно играет. Это было заметно по еврокубкам. Мне нравится эта связка, и на сегодняшний день она одна из сильнейших в лиге. Хотя перед началом сезона мне казалось, что спартаковская пара Джикия–Кутепов проявит себя не меньше.

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«Краснодар» сражается за медали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», к этой же группе можно причислить и «Спартак». В очных встречах именно с этими соперниками краснодарцы могут пострадать, если конкурент сыграет умно и с расчетом на результат. Мне фаворитом в борьбе за чемпионство видится «Зенит», но если бы «железнодорожники» потеряли чуть меньше очков, я бы смело поставил на команду Юрия Семина. У него огромный опыт, и мы знаем, что его «паровоз» долго раскачивается, но когда набирает обороты, то «Локомотив» уже не остановить. Прошлый сезон тому подтверждение.

Текст: Андрей Чернышов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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