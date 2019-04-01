Прагматик-класс. В какой футбол играют лидеры РПЛ

Кажется, в этом сезоне у РПЛ снова будет чемпион без чемпионской игры. Это не страшно. С этим живут, хотя и не так здорово, как хотелось бы. И это не упрек в сторону «Зенита» и не провозглашение его неминуемой победы. Первую строчку этого текста можно написать почти про любой клуб нынешней Премьер-лиги. Потому что в российском футболе полно авантюристов. Но все они – в кабинетах и за переговорными столиками кафе, и ни одного нет на поле.

Но давайте сначала про «Зенит». Про первый его тайм с «Оренбургом». Про чудовищные 45 минут, из-за чего питерский проект наверняка потерял часть той аудитории, за которую сражается такими отчаянными методами, как канал Z+. Это действительно было нудно, скучно и даже немного стыдно. Абсолютная беспомощность в позиционных атаках, ни одного приличного момента и главное – ни одной мысли, как эти моменты создавать. Все что есть – доставить мяч на фланг, а оттуда в штрафную, где Дзюба или Азмун что-то куда-то подставят.

Честно говоря, после перерыва по мысли было не намного лучше, зато добавились скорости, и на такой «перемотке» смотреть «Зенит» уже веселее. И голы даже при примитивном футболе, если в него играть с большим настроем, почти всегда приходят. А с ними приходят и победы. Но хочется другого. Хочется скоростей, хочется спектакля, пусть даже его будет давать одна команда. А вместо него чаще получается первый тайм «Зенит» — «Оренбург». И кажется, он таким получается оттого, что все вокруг стали слишком огромными профессионалами.

Премьер и Премьер-лига. Андрей Вдовин — о том, почему в России так и не научились любить футбол

Для профессионалов главное – счет на табло. Профессионалы слишком не любят рискованные передачи. Профессионалы ненавидят отрабатывать после того, как кто-то рискнул дать разрезающую передачу вперед, ошибся и теперь надо перекрыть все зоны для контратаки. И вот уже Оздоев, боясь гнева этих самых профессионалов, не пытается отдать на Азмуна в касание пас на гол. Он разворачивается и отдает безопасную передачку назад, и атака зарывается всеми колесами в выдвижном газоне «Зенит Арены». Зато статистические машинописцы не взрываются лишними цифрами в графе «Невынужденные потери», кривая с процентами точных передач не идет вниз и не надо наматывать лишние километры в окошке «Пробег».

Да, риск должен быть подготовлен. Да, тот, кто готовит взрывающую игру передачу, должен полностью отдавать себе отчет, чем она чревата при обрезе. Но не трусить от осознания риска, а брать на себя ответственность и выполнять. Так, например, как это делает Денис Черышев в нашей сборной. Все тренеры в России восхищаются его способностью взять и исполнить что-то неожиданное на поле. Но как только Черышев попадет в какую-нибудь российскую команду, его на тренировках тут же отучат от ударов левой с лета. Потому что по российским меркам это непрофессионально, ведет к потерям и вообще потом далеко за мячом бегать.

И все так академично, с лишней секундой для лучшего контроля мяча, с главной мыслью не ошибиться в простом движении и не получить потом на профессиональном разборе. Вот, глядя на это, и просыпается ностальгия по «Зениту» Петржелы. По розовощеким Аршавину и Кержакову, которые тогда еще не были профессионалами и безбашенно носились по «Петровскому».

Упущенная победа ЦСКА в матче с «Уфой» — она тоже от большой прагматичности. От стремления сделать слишком профессиональные замены. От желания быть не только тактиком, но и стратегом. И вместо крупной победы над полностью переигранным соперником получается ничья, которая может стоить ЦСКА места в Лиге чемпионов.

Но прагматичный футбол все равно в почете в России. Гораздо чаще он приносит результат. Приносит очки и премиальные. Недаром действующий пока чемпион «Локомотив» был год назад точно таким же унылым. В следующем туре будет не только матч «Спартак» — ЦСКА. Будет еще и «Локомотив» — «Зенит». Интересно, рискнет ли в нем кто-то из них?.. Да, с прагматичным футболом чаще выигрывают титулы. Но с рискованной игрой появляются легенды, а это, кажется, важнее. Потому что, кто помнит игравших тогда в чемпионском «Рубине» Бердыева и какие голы забивал тот же «Локомотив» год назад? А «Зенит» Петржелы в Питере помнят до сих пор.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, пресс-служба «Зенита»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»