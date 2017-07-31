Новая реальность. Илья Казаков – о феномене Неймара и Килиана Мбаппе

В истории трансфера Неймара в «ПСЖ» я бы начал рассказ не с «Барселоны», а с «Реала». Здесь можно сказать, что «Реал», в отличие от каталонцев, это команда одного игрока – с точки зрения статуса, лидерства, голоса в раздевалке и так далее. Абсолютно лучшего игрока в футболе последнего года-­другого как минимум. И если Неймар говорит, что не хочет больше быть в тени Месси, тем самым он признает, что в футболе, как и в любом другом командном виде спорта, невозможно создать модель, одинаково успешно работающую во всех сферах: спортивной, экономической, имиджевой и прочих, когда клуб делал бы равнозначными фигурами сразу двух игроков.

Безусловно, Неймар молодой лев, а Месси лев стареющий. Амбиции одного не подкреплены пока индивидуальными трофеями того качества и количества, что есть у другого. Естественно, ему тесно и неинтересно оставаться в прежних масштабах, он все это уже перерос.

Такой конфликт не гасится. Не тот калибр личности. Даже деньгами. Анекдот, но отец Неймара получил за последние годы от «Барселоны» больше, чем Месси. Около 120 миллионов евро начиная с 2013 года. Финансы в этой истории давно вышли на запредельный, космический уровень – задолго до немыслимого предложения «ПСЖ».

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Сергей Фурсенко рассказывал когда-­то, как Аршавин говорил ему об условиях своего контракта: «Неважно, каким он будет, главное, чтобы я получал хоть на рубль, но больше, чем любой другой игрок Премьер­лиги». У Анатолия Бышовца была точно такая же позиция, когда распад СССР заставил всех востребованных игроков и тренеров искать работу за границей: «Я должен получать больше, чем Лобановский». Здесь важен статус, потому что на таком уровне контракт все равно немалый. Имея самую большую зарплату в лиге или стране, игрок автоматически становится футболистом номер один.

Полагаю, для клуба, несмотря на все расходы, история точно такая же. Особенно если говорить о клубе топ­уровня, пытающемся стать номером один в мире, и не только по спортивным результатам.

Смешно. Я действительно хотел начать говорить о «Реале», хотя вроде бы при чем тут он, когда речь идет об уходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». На самом деле – при чем. Поскольку в это лето мы наблюдаем две удивительные трансферные саги, которые затянулись настолько, что кажется, им вообще не может быть конца. «ПСЖ» уводит Неймара, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов и заодно удовлетворить катарскую любовь к бразильскому футболу.

«Реал» намерен купить у Монако Мбаппе. Вторая история видится мне более симптоматичной. И вот почему: летнее трансферное окно слишком растянуто. Это прекрасно для бизнеса: у сторон есть возможность вести сделки, проявляя мастерство торговли в полной мере. Никто не спешит, все торгуются и времени навалом, в отличие от одного месяца зимой. Так было еще недавно, и устоявшийся порядок вещей выглядел нормой. Но Китай вместе с закончившимся в Европе финансовым кризисом сломал прежнее положение дел. Происходящее сейчас на футбольном рынке можно определить только как время подрыва устоев.

Прежде у игроков и их агентов было меньше возможностей выкручивать клубам руки – в первую очередь тем клубам, где они на контракте. Сегодня едва ли не любой футболист может взорвать ситуацию, показав или доказав, что у него есть интересное предложение со стороны. Сумма, озвученная в качестве возможной сделки, аппетиты агентов и окружение игроков, инфантилизм самих футболистов сделали ситуацию настолько шаткой, что УЕФА впору задуматься о пересмотре истории финансового фейр-­плей или о сокращении срока действия трансферного окна.

Безусловно, каждый клуб может пойти на принцип, но это вряд ли сработает против футболиста, начавшего игру на повышение. Он может остаться без практики, но не без денег. Так возможно поступить с обычным игроком, однако не со звездой.

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История ухода Неймара – это вариация знакомой модели. Роналду примерно так же уходил из «МЮ» в «Реал», Зидан оставлял Турин ради Мадрида, а Фигу заставил Барселону сыпать проклятьями себе в спину. Но это были уже сложившиеся звезды, с титулами и бэкграундом.

В случае с Мбаппе мы имеем дело не с игроком, а с вирусом. Футболист, который отыграл только один сезон и которому всего восемнадцать, может быть приобретен за 180 миллионов евро. Естественно, представители Неймара на переговорах с «ПСЖ» должны были предъявить этот довод, когда обсуждали цену. 180 миллионов евро! Это больше, чем совокупные расходы на трансферы Зидана и Роналду. Мир за эти годы изменился, конечно. Но не настолько же!..

Дело не в инфляции. Талантливая молодежь всегда стоила недешево. Просто сейчас клубы начали покупать не только игроков, но и набор качеств, которые могут выстрелить, а могут и нет. Безусловно, если речь идет о «Реале», трансферу Мбаппе хочется доверять. Из всех громких сделок мадридцев только переход Хамеса Родригеса вызывал вопросы. Крупные трансферы вообще практически всегда работают – навскидку на ум приходит только покупка «Бетисом» Денилсона как контрпример. И если Мбаппе так интересен «Реалу» в рамках его стратегии, условия перехода Неймара становятся понятнее.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»