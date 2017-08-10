Мифы Слуцкого. Илья Казаков – о мистическом пути Леонида Слуцкого

У Леонида Слуцкого — первого русского тренера, отправившегося покорять английский футбол, — путь к своей мечте наполнен вехами, которые, словно знаки, усиливают ощущение мифа. Самый необычный человек в истории нашего футбола, чья карьера началась после знаменитого падения с дерева в 15 лет, внезапно уходит из сборной России, а следом из ЦСКА и едет в английскую глушь.

Он долго и безуспешно ждет своего шанса в Лондоне, а потом, когда волнение уже переполняет его, получает предложение от «Халла». Клуба, который меняет тренеров ежегодно и где болельщики протестуют против владельцев. Слуцкий уезжает в Кингстон-апон-Халл с того самого вокзала, откуда началось путешествие Гарри Поттера в Хогвартс. Уезжает в город, о котором он раньше вряд ли что знал. Возможно, даже никогда не слышал о нем, как и любой другой человек из России.

Чтобы лучше понимать значимость города в истории, достаточно привести такой пример. Самый знаменитый человек из Кингстон-апон-Халла — Филипп Ларкин. Средний по английским меркам поэт и университетский библиотекарь. А его знаменитое описание Халла выглядит издевкой: «Могу сообщить вам только одну хорошую вещь про Халл… он очень равнинный и удобен для езды на велосипеде». То есть Слуцкий приезжает в едва ли не единственное место в Англии, где исторический вакуум. Халл будто ждет его — человека, мечтающего войти в историю английского футбола. Создать себя в нем. Создать новый миф о себе.

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Дом Слуцкого в Халле — на окраине города, в уютном и фешенебельном месте. И здесь снова столкновение с мифом. В районе Беверли, где живет тренер, два года назад несколько раз видели гигантского оборотня. Человека-волка. Английские туманы — а на здешних болотах они особенно сильные — способны создать любую иллюзию. Здесь, в Англии, чужаку сложно понять, где миф, а где реальность. Вот уже почти 8 месяцев, как Слуцкий живет в Англии. Но чем ближе день, когда начинается его испытание, тем больше волнение. Опять-таки соответствующее природе мифов.

Когда герой не в силах больше выдержать рутину своей прежней жизни, он отправляется в путь в неведомый доселе мир, навстречу испытаниям, которые помогут ему измениться и добраться до главной цели. Он встречает на пути ловушки и сложности, обязательно — наставника и новых друзей, а также врагов. На этом принципе стоят не только все без исключения легенды прошлых лет, но и большая часть фильмов, книг, спектаклей. Здесь нет ничего нового, за исключением имен, декораций и второстепенных сюжетных линий.

Но это в творчестве. Читая книгу или смотря кино, мы сопереживаем герою изо всех сил, зная, что он все равно победит. Иначе в произведении не было бы никакого смысла. А в жизни все может сложиться иначе. И вряд ли, если вернуться к Слуцкому, он сам сейчас скажет, какая его конечная цель в Англии. Просто работать здесь? Быть успешным и что-то выиграть? Но когда и с кем? Возглавить один из больших клубов? Это наши, и только наши вопросы. Они совершенно правильные и уместные. Однако не имеют никакого отношения к той действительности, в которой сейчас существует тренер.

У Слуцкого сегодня голова забита совершенно конкретными задачами. Как найти футболиста на позицию шестого номера, например. В Англии и сейчас называют игроков по позициям, как сто лет назад, когда номера на футболках были строго от первого до одиннадцатого и каждая цифра означала конкретное амплуа. Шестерка — это опорный полузащитник, самая ключевая фигура в современном футболе.

Первый тайм дебютного для «Халла» матча в Чемпионшипе это наглядно показал. «Астон Вилла» забила быстрый мяч и до перерыва делала что хотела. У гостей в Бирмингеме мало что получалось, только незадолго до свистка команде удалась хорошая атака, однако до точного удара в створ ворот дело так и не дошло.

Новые испытание Слуцкого шло по каноническим законам жанра, продолжая канонический ряд. Сначала рухнул его прежний мир — катастрофой сборной на Евро-2016. Затем был сложный разговор с человеком, предложение от которого много лет назад помогло тренеру стать элитным специалистом в своей стране. Президент ЦСКА не отпустил его сразу, для этого был нужен второй разговор. Затем на помощь пришел проводник в лице Абрамовича, как и полагается в настоящем мифе, и Слуцкого начали готовить к новому для него делу. Быть тренером в Англии — значит не только разбираться в английском футболе. Ты должен знать язык, у тебя должен быть успешный агент, ты должен стать интересен журналистам, а через них — и остальным. Потом шли долгие дни ожидания, когда он был уже готов сделать новый шаг, однако ничего не происходило и, казалось, не могло произойти.

Когда контракт с клубом все-таки был подписан, появился наставник — Тони Пеннок, многолетний ассистент всех тренеров «Халла». Вслед за этим — помощники. То есть погружение в чужой мир состоялось. Опять-таки, имея перед собой классическую схему, легко описать то, что уже произошло. Слуцкому, как и любому другому герою (здесь надо говорить о герое как о главном действующем лице истории), нужно было объединить команду собственными идеями. Успешные матчи межсезонья против «Бенфики», «Нанта» и «Аякса» дали возможность убедиться самому, а главное, доказать игрокам, что установки Слуцкого работают. Что можно играть иначе, чем прежде: держа и контролируя мяч, взаимодействовать, не отказываясь от борьбы, пытаться выдумывать, а не пользоваться простыми шаблонами.

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Что ж, если все это так, то и матч в Бирмингеме удачно продолжает теорию мифа. Главный фаворит турнира — самая сильная и богатая команда лиги, которую тренирует человек, перешедший в «Астон Виллу» именно из «Халла» после проведенных в нем четырех лет, и куда недавно ушел один из лучших футболистов «Халла» — и именно он открывает счет в дебютной игре Слуцкого. Когда у его команды не получается поначалу ничего. Не правда ли, нам было бы сложно поверить сценаристам, если бы это было кино. Таких сюжетов написано столько, что появление очередного вызывает в лучшем случае усмешку. Но именно это и есть жизнь.

В перерыве Слуцкий сделал перестановки. Одна из главных — перевод поляка Гросицки с левого фланга на правый. В итоге вся опасная игра шла во второй сорокапятиминутке через этот край, где Гросицки никто не мешал. И гол «Халла» прилетел именно из этой зоны.

Команда побежала к фанатскому сектору. Слуцкий победоносно вскинул руки. Стадион тут же начал скандировать, что их команда лучшая. А дальше «Халлу» было непросто. Временами — очень непросто. Но он выстоял, удержал ничью (1:1). Победа гостей, как и их поражение, мало что меняла бы. Не для «Халла» и Слуцкого, а для теории мифа.

Человек справился с очередным испытанием, но это был всего лишь новый шаг. С трибуны казалось, что Слуцкий решил бросить все не только потому, что в России он уперся в потолок возможностей — свой, да и ЦСКА в целом. А именно потому, что там было слишком много рутины, отсутствовала новизна, и в силу этого — те эмоции, которые он получает здесь.

Неслучайно ведь он сравнил свое состояние первых дней работы в «Халле» с тем, что было у него, когда он только возглавил ФК «Москва».

Это тоже был совершенно новый для него опыт. Сильный вызов. И точно так же, как и сейчас, Слуцкого называли первопроходцем, а его, несмотря на переполняющий душу восторг, одолевали вполне понятные вопросы. Работа в той «Москве» была для него дорогой в ЦСКА, это стало ясно несколько лет спустя. Интересно, чем станет для него работа в «Халле», которая пока получается успешной. Настолько — насколько это кажется нам. Да и ему, вероятно. Если удовлетворение от матча в Бирмингеме было таким очевидным. Мы любим мифы, потому что каждый из нас мечтает однажды стать тем, кем не является, но чувствует внутри себя желание жить иной, более удивительной жизнью. Слуцкому это пока удается лучше, чем многим.

Кингстон-апон-Халл – Бирмингем

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»