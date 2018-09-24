Массимо, святой мученик — Андрей Вдовин о главном тренере «Спартака»

Часовой механизм отставки Массимо Карреры запущен. Главный вопрос «Сколько должна длиться благодарность за чемпионство?» задан. Сколько осталось итальянцу в «Спартаке»? Месяц, два, полгода? Секундомер пошел отщелкивать цифры. И что должен сделать Каррера, чтобы остановить эту адскую машину?

На последний вопрос самый простой ответ: начать выигрывать. Как? Не важно. У кого? Не важно. С какими игроками? Не важно. Главное набирать очки — и не по одному, а по три за матч. И тогда плевать всем будет на игру — ее найдут даже там, где семь человек будут толпиться в центре поля, и назовут гениальным планом побед. Но почему-то кажется, что нынешний «Спартак» не способен штамповать трехочковые результаты. А ничто другое Карреру не спасет.

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Хотя, казалось бы, что произошло со «Спартаком» в начале этого сезона? Ведь ничего страшного. Да, забили лишь семь голов — и все со «стандартов», но и пропустили всего четыре. Да, отпустили лидирующий «Зенит» на семь очков, но кто в этом сезоне догонит Питер? Да, сослали двух ветеранов в дубль, но разве они помощники в нынешнем своем состоянии? Вроде бы ничего из ряд вон выходящего. Да и трибуны в большинстве своем за тренера. Тогда почему же положение Карреры кажется таким непрочным?

Может быть, потому, что молчит офис «Спартака». Нет реакции от владельца клуба, от официальных руководителей — а их же там целый совет директоров. Но все молчат, ни одного заявления в поддержку главного тренера, ни одного не обезличенного объяснения, что творится в команде, какова судьба Глушакова и Ещенко и как жить дальше. Только слитые во внешний мир «инсайды» — возможно, правдивые, возможно, чуть искривленные. И потому создается впечатление, что Карреру бросили одного барахтаться в болоте: выплывет из этого кризиса — супер, утонет – ну, окей, несите следующего.

А со следующим — беда. Сейчас Массимо Каррера на трибунах «Спартака» обзаводится ореолом мученика. Тренером, который привел команду к «золоту» и которого сейчас эта команда чуть ли не предает. Почему итальянец так полюбился фанатам — это феномен, достойный изучения. Причем в Высшей школе тренеров такое умение нужно будет преподавать отельным курсом. Но факт остается фактом: тому, кто придет на смену Каррере, придется прежде всего сражаться с его призраком, бродящем по фанатским секторам «Открытие Арены». Как правило, в таких сражениях очень сложно одержать победу.

Так что если Массимо Каррера все-таки рано или поздно уйдет, причем уйдет по-плохому, то «Спартаку» понадобится временщик на тренерском месте. Жертвенная фигура, на которую можно будет сбросить весь негатив от отставки итальянца. Его работу будут отслеживать под микроскопом, после любой его ошибки вспоминать, каким классным был Каррера, и вообще «сколько можно приглашать физруков?»… Вырулить из такой ситуации, конечно, можно. Но как показывает история «Спартака», вероятность успеха будет близка к статистической погрешности. Кто из статусных тренеров согласится на такую роль?

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Так что простых решений выхода из кризиса у «Спартака» нет. И трибунам остается надеяться только на чудо. Говорят, святые мученики на них способны.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»