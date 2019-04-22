Кто главный герой этого чемпионата? Выбирайте, пока есть время. Андрей Вдовин – о звездах и победителях

Заранее с чемпионством, как и с днем рождения, не поздравляют. Всегда найдется ворох суеверий, не позволяющих за месяц до финиша Премьер-лиги нацепить на «Зенит» виртуальные золотые медали. Зато, пока есть время, можно попытаться разобраться с тем, кто главный герой этой команды. Кого эта самая Премьер-лига выберет лучшим футболистом чемпионата. И самое главное – как сделать, чтобы такие матчи, как «Краснодар» – «Зенит», не оставались редкими бестселлерами.

Главный герой явно будет из «Зенита». Потому что лидерский отрыв питерской команды в 8 очков – это не только показатель ее силы, но и динамометр слабости конкурентов. В составах команд-преследователей нет ни одного кандидата на титул лучшего игрока чемпионата. Миранчуки? – Рано. Чалов? – Непонятно. Классен, Игнатьев, Шапи? – Не всегда убедительно. Нет, лучший футболист чемпионата-2018/19 играет в «Зените». Вот только точно определить, кто это, нелегко.

Может, Ярослав Ракицкий? Его левая нога волшебна. Она – самонаводящаяся пушка, доставляющая мяч в нужную точку до сантиметра. Украинский защитник своими тремя голами со штрафных принес «Зениту» минимум 6 очков. Но главное даже не это. Видя, как Ракицкий кладет один удар за другим, соперники боятся ненароком зацепить кого-то из питерцев вблизи штрафной, и это развязывает дриблинг и Азмуну, и Дзюбе, и Дриусси, и любому из «Зенита», кто отважится на рейд по тылам противника. Плюс длинные, разбивающие попытки прессинга передачи Ракицкого – с них теперь начинается чуть ли не каждая вторая атака сине-бело-голубых.

Но готовы ли вы даже после этого признать Ярослава Ракицкого главным героем зенитовской весны? Вряд ли. Хотя бы из-за его ошибок в Лиге Европы.

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Тогда, может, это Сердар Азмун? Восемь голов в 11 матчах (включая Лигу Европы) – что может быть круче для форварда? Он везде, где нужно быстро развернуться или в касание пробить. Он умеет находить моменты, когда в чужой штрафной места меньше, чем в вагонах питерского метро. Он открывается в свободные зоны со скоростью вырывающихся за пределы города «сапсанов». Но вы ведете счет и тому, сколько еще Сердар не забил? Слишком много, чтобы стать безоговорочным творцом успеха нынешнего «Зенита».

Тогда, может, это Магомед Оздоев? Год назад его трансфер с контрактом на 4,5 года казался неочевидным, а потом с каждым месяцем становился все страннее и страннее. Но уехал в Париж Паредес, чтобы там умереть на скамейке запасных, сломался Кузяев, ушел в себя Шатов, и вот уже Оздоев незаменим в центре поля и выполняет там гигантский объем работы. И все-таки «Зенит» слишком часто упрекают в том, что он проходит центр поля длинной передачей, чтобы центральный полузащитник был в такой команде главным героем.

И тогда остается Артем Дзюба. Даже притом что не может форвард основного состава лидера чемпионата не забивать 17 матчей подряд, просто не имеет права. Очень много всеми сказано о полезности Дзюбы для «Зенита». О его потрясающей работоспособности, об игре на команду, голевых передачах и умении с двумя соперниками на плечах бороться за мячи и сохранять их для команды. Но все равно видно, что Дзюба не тот, что был летом на ЧМ-2018. Он работает с полной отдачей, но не играет. Он сражается, но не горит. И после матча с «Краснодаром», где Артем забил два гола, вполне тянущие на золотые, он сам признался, что с ним происходило.

— Я испытал то, что было на чемпионате мира. Честно! Я боялся, что уже не смогу ощутить эти эмоции после чемпионата мира, но сегодня я их испытал.

Артем Дзюба: «Никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет»

Так вот почему он не горел, как раньше. Так вот чего ему не хватало, чтобы быть на мгновение быстрее, на один нерв злее. И надо признать, Дзюба крут, что даже при таком выгорании он делал свою работу и тащил свой «Зенит» от матча к матчу. Но вот еще в чем дело. Дзюба, похоже, душа этой команды. Когда он усердно работал, «Зенит» оставался старательной рабочей командой, выцарапывающей очки. Когда у Дзюбы появилась искра, его команда выдала самый свой огненный матч за последние годы.

Артем Дзюба VS «Краснодар»: лучшие моменты 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kCHNkVpCJ0 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 21, 2019

Но как сделать так, чтобы эти высоковольтные эмоции оставались в российском футболе всегда? Не только раз в десятилетие, когда сборная России обыгрывает Испанию на чемпионате мира или Голландию на Евро. И не только во время больших дерби. А всегда. Кажется, когда мы поймем это, в РПЛ такие матчи, как «Краснодар» — «Зенит», будут заряжать нас каждую неделю.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»